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Спорт

Антонина и Валентина Шевченко — первые сестры-бойцы в UFC

Фото Елены Шевченко. Сестры Шевченко с тренером Павлом Федотовым

Кыргызстанка Антонина Шевченко, как и ее сестра Валентина, будет выступать в UFC — ведущей мировой лиге смешанных единоборств.

В Лас-Вегасе (США) 26 июня прошел международный турнир Dana White’s Contender Series. Он имел статус отборочного — победители получили шанс подписать контракт с UFC. Антонина Шевченко билась с Джейми Ниверой (США), выиграла нокаутом во втором раунде и заключила контракт.

Валентина Шевченко выступает в UFC с конца 2015 года. Теперь на пару с Антониной они стали первыми сестрами-бойцами в этой лиге.
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