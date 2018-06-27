Кыргызстанка Антонина Шевченко, как и ее сестра Валентина, будет выступать в UFC — ведущей мировой лиге смешанных единоборств.

В Лас-Вегасе (США) 26 июня прошел международный турнир Dana White’s Contender Series. Он имел статус отборочного — победители получили шанс подписать контракт с UFC. Антонина Шевченко билась с Джейми Ниверой (США), выиграла нокаутом во втором раунде и заключила контракт.

Валентина Шевченко выступает в UFC с конца 2015 года. Теперь на пару с Антониной они стали первыми сестрами-бойцами в этой лиге.