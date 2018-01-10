Антонина Шевченко: Приятно вернуться в родной Бишкек!

Антонина Шевченко — одна из самых известных и титулованных спортсменок в истории Кыргызстана: 11-кратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Южной Америки по тайскому боксу, чемпионка Азии по таэквондо ITF. Много лет она живет и выступает за границей. Недавно впервые с 2011-го приехала в КР. Об итогах сезона-2017, впечатлениях от визита на Родину и взаимоотношениях с сестрой Валентиной чемпионка рассказала ИА «24.kg».

Четыре из 11 своих мировых титулов Антонина выиграла среди любителей, остальные — среди профессионалов. На профессиональной арене в тайском боксе (муай тай) она непобедима с 2003 года. В смешанных единоборствах (ММА) выиграла все семь поединков.

В поисках приключений

— Прошлый год сложился удачно?

— Все три профессиональных боя выиграла. В апреле забрала титул чемпионки мира по тайскому боксу (по версиям WMC и Phoenix FC). В сентябре впервые после 12-летнего перерыва провела бой по смешанным единоборствам. В декабре вновь выступила в ММА.

Бой по муай тай за титул чемпионки мира по версиям WMC и Phoenix FC.

— Какой поединок особенно запомнился?

— Все. Упорным получился бой со шведкой по муай тай. Противница сильная, не давала мне отдохнуть все пять раундов.

Первый бой после возвращения в ММА выиграла благодаря заготовкам и тактике. Соперницей была неоднократная чемпионка мира по К1 с хорошей ударной техникой.

Год запомнился многочисленными поездками. К поединку, проходившему весной в Ливане, готовилась в Таиланде. Летом с Валентиной и нашим тренером Павлом Федотовым ездили в Лас-Вегас — сестра должна была выступить на турнире UFC. К следующему бою Вали готовились в Денвере, а сам он проходил в Канаде. Затем полетели в Лондон на мой бой по ММА. Вернувшись в США, отправились на машине в путешествие: посетили несколько штатов, включая Юту и Калифорнию, города Солт-Лейк-Сити, Лос-Анджелес, Санта-Фе и Эль-Пасо... Недавний бой проходил в Дубае.

— Где из этих мест понравилось больше всего?

— Везде интересно. Все места разные. В Лондоне были осенью — серое небо, река Темза. Классика! В Дубае шикарные пляжи, морe; многонациональная страна, все разговаривают на английском.

Люблю Таиланд: его море, пляжи, спортивную атмосферу и остров Пхукет, где мы тренируемся. Туда ездят заниматься спортсмены со всего мира.

В Лас-Вегасе свой шик. Много развлечений, огни, фонтаны. И, как сказал мой тренер, минимализм в природе. Пустыня, горы, немного растений и красивое озеро.

— Ходили в казино?

— Да, но не для выигрыша, а чтобы почувствовать атмосферу. Играем иногда на автоматах и в блэк-джек.

— Какими языками владеете?

— Русским, английским и испанским. Испанским — в совершенстве. Английским — чуть хуже. Иногда хочется рассказать что-то красивым языком. В этом направлении работаю.

Там, где всегда рады

— Где живете?

— В Техасе. Много времени проводим в Таиланде в лагере Tiger Muay Thai.

— Помните свой предыдущий приезд в КР?

— Летом 2011-го готовились с сестрой на Иссык-Куле к ЧМ по тайскому боксу.

— В этот раз надолго приехали?

— До конца января. После выступления в Дубае у меня появилось время для отдыха. Тут недалеко, и решила приехать. Валентина и Павел Федотов тоже очень хотели. Но должны готовиться к бою Вали, до которого меньше месяца.

— Бишкек сильно изменился с 2011-го?

— Появились новые здания, торговые центры. Через парк Фучика, в районе которого наш родительский дом, проложили дорогу. А так это все тот же родной Бишкек.

Дебютный поединок после возвращения в ММА.

— В тренировках пока перерыв?

— Занимаюсь в спокойном режиме. Живу недалеко от стадиона «Сельмашевец» и могу приходить туда в любое время. Это место мне нравится. Мы тренировались там все детство и юность.

Для меня всегда открыты двери зала, где тренирует моя мама, президент Федерации тайского бокса КР Елена Шевченко. Мне рады в зале президента Федерации кулатуу КР Эмиля Токтогонова. Он тоже ученик Павла Федотова — когда-то мы вместе готовились и выступали.

— Наверное, вам непривычны холода. В Техасе снег бывает?

— В Хьюстоне в начале декабря он выпал впервые за пять лет. И уже через несколько часов растаял. Зимы в Техасе нет: ниже 10-15 градусов тепла температура не опускается. В Перу и Таиланде всегда лето.

Холодную зиму не видела с 2008-го, когда мы переехали в Перу. Поэтому интересно приехать сюда зимой. На днях, к примеру, каталась в горах на баллоне. Скоро поеду на Иссык-Куль. Хочется побывать там летом. Думаю, такая возможность еще будет.

Новые предложения - новые планы

— Какие планы на 2018-й?

— Ближайшие — защитить титул чемпионки мира по муай тай (по версии Lion Fight) и выиграть пояс по ММА (по версии Phoenix FC).

— Вернуться в ММА было вашей инициативой?

— С тех пор как Валентина пришла в UFC, меня стали часто приглашать в ММА. Одно из предложений было от Phoenix FC. Мы с тренером подумали, и он сказал: «Почему бы и нет? Ты готова». Тренировки-то у нас с Валей одни и те же. Все эти годы я помогала ей готовиться к боям по ММА, работала над борьбой и грэпплингом в партере.

— Заметил, в ММА вы делаете упор на работу в стойке.

— Нет смысла лезть в партер, когда в стойке у меня двукратный перевес. В борьбе силы быстро уходят, и наносить мощные удары потом труднее. Естественно, на занятиях прорабатываю весь комплекс элементов, чтобы эффективно бороться в партере и противостоять болевым приемам.

— К чему стремитесь в ММА?

— Попасть в UFC и выиграть чемпионский пояс. Валентина задала высокую планку: она № 1 в рейтинге и такие шикарные бои показывала. Поэтому на мне большая ответственность.

У меня был большой перерыв в ММА. Надо провести еще несколько боев. Думаю, после них все навыки вернутся, и я буду готова к дебюту в UFC. Прекрасно понимаю, что, как и Валентине, мне сразу поставят сильнейших соперниц. Хотя в UFC ныне все девушки хорошего уровня, даже идущие на 15-м месте. У всех разнообразная техника. Уже нет такого, что кто-то страйкер, а кто-то борец. Сейчас ММА — это отдельный стиль.

Второй бой после возвращения в ММА.

На одной волне

— Вы с сестрой постоянно вместе. Насколько вам важна взаимная поддержка?

— Действительно: вместе живем, тренируемся и путешествуем.

Мы вместе с детства. В спорт нас привела мама. Занимаюсь у Павла Федотова с семи лет, Валя — с пяти. Она младше меня на 3 года 3 месяца, и поначалу я за ней присматривала. Потом она подросла, и мы стали вместе ездить на чемпионаты мира.

С ней мы на одной волне, мы единомышленники. Это мой друг и лучший советчик, первый человек, который всегда рядом и поддержит в трудную минуту. И я ее поддерживаю, потому что в жизни бывают не только радости и победы.

— И спарринги друг с другом проводите.

— Постоянно. Но, конечно, еще много тренируемся с парнями. Важно иметь разных спарринг-партнеров.

С Валей занимаемся более 20 лет, знаем друг друга отлично. Она многогранный боец, и в схватке с ней ты должен быть предельно собран. В любой момент тебе может «прилететь». Ее коронка — удар ногой с разворота. На тренировках она отправила в нокдаун не одного мужчину-бойца! Поэтому, когда готовлюсь к бою, прошу ее быть аккуратнее с этим ударом. При этом работаем в полную силу, как требует тренер. Если не выкладываться на тренировке, в бою придется непросто.

Легко с Валентиной не бывает. Она хороша во всем — в муай тай, боксе, ударах ногами, борьбе, грэпплинге. Удар у нее тяжелый. Наши спарринги мне очень полезны — на турнирах потом биться проще.

— Не окажетесь ли с Валентиной в UFC в одной весовой категории?

— Мой вес 61 кг. Валя выступала в нем, поскольку ее родного веса (57 кг) в UFC не было. Недавно его ввели, и 3 февраля она проведет в нем первый бой. Если выиграет, возможно, следующий будет за титул.

— Сколько лет еще планируете выступать?

— В современном спорте нет лимита. В UFC есть спортсменки и 36, и 40 лет.

Считаю, если спортсмен здоров, крепок психологически, и ему это в радость, нужно заниматься любимым делом. Поэтому буду выступать, пока есть моральные и физические силы.

— Их запас велик?

— Самое интересное, что после каждого боя они только прибавляются. Мотивация растет, и хочется еще большего.

О съемках Антонины Шевченко в реалити-шоу, увлечениях, дружбе с соперницами и многом другом читайте в ее предыдущем интервью ИА «24.kg».