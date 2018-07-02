Спортивный календарь со 2 по 8 июля

14 июня — 15 июля. Чемпионат мира по футболу. Россия

Здесь можно узнать расписание оставшихся матчей, а тут — проверить свои познания в истории мировых первенств.

28 июня — 8 июля. Международные соревнования «Кубок А.Е.Карпова» по шахматам. Чолпон-Ата

Турнир проводят впервые. Медали разыгрываются среди детей в нескольких возрастных группах. Почетный гость — многократный чемпион мира, легенда шахмат Анатолий Карпов. ИА «24.kg» выступает информационным партнером состязаний.

30 июня — 2 июля. Спартакиада среди спортивных журналистов Кыргызстана. Иссык-Кульская область

Состязания проводятся ежегодно в честь Международного дня спортивного журналиста. В программе турниры по мини-футболу, перетягиванию каната, пляжному волейболу и тогуз-коргоолу.

2-8 июля. Чемпионат мира среди кадетов по борьбе. Загреб (Хорватия)

В программе турниры по вольной, греко-римской и женской борьбе. У Кыргызстана немало мастеровитых юных борцов, и на ЧМ они наверняка возьмут медали.

3-5 июля. Международные соревнования по вольной борьбе. Тбилиси (Грузия)

Кыргызстан представляет взрослая сборная. Для нее это этап подготовки к предстоящим Азиатским играм.

5-12 июля. Чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу. Иссык-Кульская область

Это заключительный (третий) тур национального первенства. Предыдущий тур выиграл клуб «Жаны-Муун».

7-8 июля. Кубок Азии по триатлону. Иссык-Кульская область

Триатлон развивается в Кыргызстане три года, и турниры такого высокого уровня у нас прежде не проходили. Ожидается большой праздник спорта.

7-8 июля. Чемпионат Кыргызстана по борьбе на поясах. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Сезон-2018 для наших мастеров этого единоборства складывается успешно. Цель нынешнего чемпионата — сформировать команду для выступления в будущих стартах. Участвуют сильнейшие спортсмены из столицы и регионов.

7-15 июля. Чемпионат Азии среди школьников по шахматам. Коломбо (Шри-Ланка)

Кыргызстан представляют талантливые шахматисты, попавшие в сборную по итогам чемпионата страны.

8 июля. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу

«Дордой» (Бишкек) — «Алай» (Ош).

Это перенесенный поединок шестого тура. Он обещает быть очень упорным: «Дордой» борется за чемпионство, а «Алай» все еще приходит в себя после присуждения ему шести поражений.