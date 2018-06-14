20:31
USD 68.07
EUR 79.15
RUB 1.08
Спорт

Плей-офф и турнирная таблица Чемпионата мира-2018 по футболу

С 14 июня по 15 июля в России проходит чемпионат мира по футболу.

Расписание матчей плей-офф

Время начала — бишкекское.

1/8 финала

30 июня. Франция — Аргентина. 20.00

1 июля. Уругвай — Португалия. 00.00

1 июля. Испания — Россия. 20.00

2 июля. Хорватия — Дания. 00.00

2 июля. Бразилия — Мексика. 20.00

3 июля. Неизвестно — Неизвестно. 00.00

3 июля. Швеция — Швейцария. 20.00

4 июля. Неизвестно — Неизвестно. 00.00

1/4 финала

6 июля. Уругвай/Португалия — Франция/Аргентина. 20.00

7 июля. Бразилия/Мексика — Неизвестно. 00.00

7 июля. Швеция/Швейцария — Неизвестно. 20.00

8 июля. Испания/Россия — Хорватия/Дания. 00.00

1/2 финала

11 июля. Неизвестно — Неизвестно. 00.00

12 июля. Неизвестно — Неизвестно. 00.00

Матч за третье место

14 июля. Неизвестно — Неизвестно. 20.00

Финал

15 июля. Неизвестно — Неизвестно. 21.00

Турнирная таблица группового этапа

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Турнирная таблица группового этапа ЧМ-2018

Расписание матчей группового этапа

Время начала — бишкекское.

Группа G

29 июня. Панама — Тунис. 00.00

29 июня. Англия — Бельгия. 00.00

Группа H

28 июня. Япония — Польша. 20.00

28 июня. Сенегал — Колумбия. 20.00

Здесь можно узнать подробности о ЧМ-2018. Желающим проверить свои познания об истории чемпионатов мира — сюда.
Ссылка:
просмотров: 49925
Версия для печати
Материалы по теме
Провал Германии на ЧМ-2018. Бразильские журналисты злорадно посмеялись
ЧМ-2018 по футболу. Бразилия в плей-офф, Германия едет домой
Месси выставил Казани условие, чтобы возле гостиницы появился его портрет
Кто попал в символическую сборную худших футболистов группового этапа ЧМ-2018
Красота футбола. Топ-30 симпатичных болельщиц ЧМ-2018
ЧМ-2018 по футболу. В 1/8 финала болельщиков ждет матч Франция — Аргентина
Египетский тренер умер, комментируя матч своей сборной с Саудовской Аравией
Стал известен соперник сборной России по футболу по 1/8 финала чемпионата мира
Чемпионат мира по футболу глазами кыргызстанца
Чемпионат мира по футболу. Как успешно предсказывают результаты матчей животные
Популярные новости
Поступок футбольных болельщиков из&nbsp;Сенегала удивил не&nbsp;только Россию Поступок футбольных болельщиков из Сенегала удивил не только Россию
Недопустимо. Комментатор Василий Уткин назвал узбекского рефери ишачьим сыном Недопустимо. Комментатор Василий Уткин назвал узбекского рефери ишачьим сыном
Свежая кровь. Как кикбоксер из&nbsp;Токмака стал звездой мирового ринга Свежая кровь. Как кикбоксер из Токмака стал звездой мирового ринга
На&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;футболу определилось семь участников плей-офф На чемпионате мира по футболу определилось семь участников плей-офф
Бизнес
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; открыл новый офис премиум-формата &laquo;BTB Business&raquo; Банк «Бай-Тушум» открыл новый офис премиум-формата «BTB Business»
Платежные терминалы MegaCom теперь и&nbsp;в&nbsp;Оше Платежные терминалы MegaCom теперь и в Оше
Раскрыты все секреты удачных фотографий Раскрыты все секреты удачных фотографий
Лето на&nbsp;высоких скоростях вместе с&nbsp;MegaCom Лето на высоких скоростях вместе с MegaCom