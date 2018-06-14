Плей-офф и турнирная таблица Чемпионата мира-2018 по футболу

С 14 июня по 15 июля в России проходит чемпионат мира по футболу.

Расписание матчей плей-офф

Время начала — бишкекское.

1/8 финала

30 июня. Франция — Аргентина. 20.00

1 июля. Уругвай — Португалия. 00.00

1 июля. Испания — Россия. 20.00

2 июля. Хорватия — Дания. 00.00

2 июля. Бразилия — Мексика. 20.00

3 июля. Неизвестно — Неизвестно. 00.00

3 июля. Швеция — Швейцария. 20.00

4 июля. Неизвестно — Неизвестно. 00.00

1/4 финала

6 июля. Уругвай/Португалия — Франция/Аргентина. 20.00

7 июля. Бразилия/Мексика — Неизвестно. 00.00

7 июля. Швеция/Швейцария — Неизвестно. 20.00

8 июля. Испания/Россия — Хорватия/Дания. 00.00

1/2 финала

11 июля. Неизвестно — Неизвестно. 00.00

12 июля. Неизвестно — Неизвестно. 00.00

Матч за третье место

14 июля. Неизвестно — Неизвестно. 20.00

Финал

15 июля. Неизвестно — Неизвестно. 21.00

Турнирная таблица группового этапа

Фото ИА «24.kg». Турнирная таблица группового этапа ЧМ-2018

Расписание матчей группового этапа

Время начала — бишкекское.

Группа G

29 июня. Панама — Тунис. 00.00

29 июня. Англия — Бельгия. 00.00

Группа H

28 июня. Япония — Польша. 20.00

28 июня. Сенегал — Колумбия. 20.00

Здесь можно узнать подробности о ЧМ-2018. Желающим проверить свои познания об истории чемпионатов мира — сюда.