Плей-офф и турнирная таблица Чемпионата мира-2018 по футболу

С 14 июня по 15 июля в России проходит чемпионат мира по футболу.
Расписание матчей плей-оффВремя начала — бишкекское.
1/8 финала
30 июня. Франция — Аргентина. 20.00
1 июля. Уругвай — Португалия. 00.00
1 июля. Испания — Россия. 20.00
2 июля. Хорватия — Дания. 00.00
2 июля. Бразилия — Мексика. 20.00
3 июля. Неизвестно — Неизвестно. 00.00
3 июля. Швеция — Швейцария. 20.00
4 июля. Неизвестно — Неизвестно. 00.00
1/4 финала
6 июля. Уругвай/Португалия — Франция/Аргентина. 20.00
7 июля. Бразилия/Мексика — Неизвестно. 00.00
7 июля. Швеция/Швейцария — Неизвестно. 20.00
8 июля. Испания/Россия — Хорватия/Дания. 00.00
1/2 финала
11 июля. Неизвестно — Неизвестно. 00.00
12 июля. Неизвестно — Неизвестно. 00.00
Матч за третье место
14 июля. Неизвестно — Неизвестно. 20.00
Финал
15 июля. Неизвестно — Неизвестно. 21.00
Турнирная таблица группового этапа
Расписание матчей группового этапа
Время начала — бишкекское.
Группа G
29 июня. Панама — Тунис. 00.00
29 июня. Англия — Бельгия. 00.00
Группа H
28 июня. Япония — Польша. 20.00
28 июня. Сенегал — Колумбия. 20.00
Здесь можно узнать подробности о ЧМ-2018. Желающим проверить свои познания об истории чемпионатов мира — сюда.