«Алаю» присудили шесть поражений в чемпионате Кыргызстана по футболу

Ошскому «Алаю» присудили шесть поражений в чемпионате Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

По ее данным, «Алай» представил подложные заявочные документы на игрока Расулбека Ташланкулова, указав его гражданином КР. Выяснилось, что он гражданин Узбекистана.

В наказание дисциплинарный комитет Федерации футбола принял к действующему чемпиону Кыргызстана ряд мер. В частности, засчитал «Алаю» технические поражения в матчах с «Илбирсом», «Абдыш-Атой», «Кара-Балтой», «Академией», «Алгой» и «Нефтчи».

Тем временем в национальном первенстве прошли поединки девятого тура. «Дордой» со счетом 6:0 разгромил «Кара-Балту», «Нефтчи» одолел «Академию» (2:1). «Абдыш-Ата» и «Илбирс» победителя не выявили — 1:1. С таким же счетом сыграли «Алга» и «Алай».

По итогам тура тройку лидеров чемпионата составили «Алга» (19 очков), «Нефтчи» (18) и «Дордой» (16). «Алай», еще недавно лидировавший в турнирной таблице, из-за штрафа опустился на седьмое место. У него четыре очка.

Теперь в национальном первенстве настает перерыв. Он связан с подготовкой сборной КР к товарищескому поединку с командой Азербайджана, который пройдет 29 мая в Баку.