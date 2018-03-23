Кыргызстан впервые проведет Кубок Азии по триатлону

В Кыргызстане впервые проведут Кубок Азии по триатлону. Об этом на его презентации сообщил президент федерации данного вида спорта КР Чынгыз Алканов.

По его словам, их федерация появилась 1 апреля 2015 года и с тех пор добилась немалых успехов. Растет число ее членов, участников состязаний и атлетов, преодолевших престижную дистанцию Ironman. Есть призеры чемпионатов мира и Азии по паратриатлону. «Теперь практически на каждом континенте знают, что в КР есть триатлон», — отметил Чынгыз Алканов.

На 2018-й наметили в стране четыре крупных старта, включая Кубок Азии. Он пройдет 7-8 июля на Иссык-Куле. Ожидаем участников из Казахстана, Узбекистана, России, Ирана... Чынгыз Алканов

«Стран пять-восемь будет точно. Почему в этом уверен? Международная федерация обязывает нас поставить $10 тысяч в качестве призовых, что для триатлетов серьезный мотив», — сказал Чынгыз Алканов.

«Проведение Кубка Азии — наша инициатива. В 2017-м приглашали генерального секретаря азиатской федерации. Хорошенько встретили, все показали. Он остался доволен, — отметил Чынгыз Алканов. — Цель — проводить подобные соревнования каждый год. Надеемся из них вырастет большой турнир, который будет привлекать атлетов со всего мира. Будут приезжать с болельщиками, останавливаться в гостиницах... Для страны это плюс».