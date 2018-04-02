Клуб «Жаны-Муун» выиграл второй тур чемпионата Кыргызстана по волейболу

«Жаны-Муун» выиграл второй тур чемпионата Кыргызстана среди мужских команд национальной лиги по волейболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Соревнования прошли с 28 марта по 1 апреля в Бишкеке. «Действующий чемпион EREM потерпел первое поражение в сезоне (от «Ош Бажы»), однако это не помешало ему сохранить лидерство в турнирной таблице по итогам двух туров, — отметили в федерации. — На второе место поднялся вице-чемпион «Жаны-Муун» - команда, провалившая первый тур, на сей раз выиграла четыре встречи из пяти. «Салам-Алик» замыкает тройку лидеров».

По итогам тура сформируют сборную КР, которая выступит в Бангладеш на зональном чемпионате Азии.