Ошский «Алай» проиграл в шестом туре Кубка АФК по футболу. Об этом сообщила азиатская конфедерация данного вида спорта.

Поединок заключительного тура группового этапа в группе D прошел сегодня в Оше. «Алай» принимал туркменский «Ахал». На 17-й минуте Алиа Силла вывел отечественный клуб вперед, а на 23-й Шохмурад Мансуров укрепил его преимущество. Однако, забив на 42-й, 66-й и 93-й минуте, «Ахал» вырвал победу — 3:2.

Ранее на турнире действующий чемпион КР проиграл пять матчей. По итогам группового этапа, не набрав ни одного очка, он занял последнее место в турнирной таблице. На этом выступление «Алая» во втором по значимости клубном футбольном турнире Азии в сезоне-2018 окончено.

Отметим, на Кубке АФК-2017 ошский клуб выступил лучше — стал последним в группе, набрав три очка в шести играх.