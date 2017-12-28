17:47
+2
USD 69.30
EUR 82.26
RUB 1.21
Спорт

В Федерации таэквондо ITF назвали лучших спортсменов года

В Федерации таэквондо ITF Кыргызстана подвели итоги 2017 года. Об этом сообщил ее президент Виталий Олейниченко.

Лучшим спортсменом года среди мужчин признан Сергей Дубов, среди женщин – Зарина Мамажанова, среди юниоров – Ыйман Ысаев, среди юниорок – Любовь Щелчкова.

Лучшими тренерами года стали Ибрагим Насыров и Фаррух Садыков. Лучшим тренером Бишкека признан Темури Нозадзе, Токмака – Назира Утешева.

«Звание мастера спорта КР международного класса получили двукратный чемпион мира Куттубек Мияров, трехкратная чемпионка Азии Зарина Мамажанова и победитель Кубка Азии Карина Нажимова. Звание мастера спорта - Сергей Дубов, Баястан Баргыбаев, Антон Береговой и Нурмат Айдаров», - отметил Виталий Олейниченко.

«В настоящее время наша федерация готовится к проведению чемпионата Азии, который должен состояться 20-22 июля 2018 года в Бишкеке», - добавил он.
Ссылка:
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Таэквондисты из Кыргызстана выиграли два «золота» в Алматы
Кыргызстанцы выиграли семь медалей на международном турнире по таэквондо ITF
Таэквондисты из Кыргызстана выиграли 10 медалей на турнире Grand Prix
Кыргызстану доверили проведение чемпионата Азии по таэквондо ITF
Таэквондисты из Кыргызстана выиграли 28 медалей на Кубке Центральной Азии
Сборная Кыргызстана по таэквондо ITF завоевала 15 медалей на Кубке Азии
Сборная Кыргызстана завоевала 22 медали на чемпионате Азии по таэквондо ITF
Кыргызстанцы выиграли медали на турнире по таэквондо ITF в Алматы
В Кыргызстане прошел чемпионат страны по таэквондо ITF
В Токмаке прошел турнир по кикбоксингу памяти Руслана Абасова
Популярные новости
Ведущий теннисист Кыргызстана: Ощущение, что Родине я&nbsp;не&nbsp;нужен Ведущий теннисист Кыргызстана: Ощущение, что Родине я не нужен
Кыргызстанец Рафаэль Физиев победил нокаутом на&nbsp;международном турнире по&nbsp;ММА Кыргызстанец Рафаэль Физиев победил нокаутом на международном турнире по ММА
Антонина Шевченко выиграла бой на&nbsp;международном турнире по&nbsp;ММА Антонина Шевченко выиграла бой на международном турнире по ММА
Махмудов и&nbsp;компания: в&nbsp;Бишкеке проходит Кубок страны по&nbsp;греко-римской борьбе Махмудов и компания: в Бишкеке проходит Кубок страны по греко-римской борьбе
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил 4G-роуминг в&nbsp;сети TELE2 (Казахстан) Мобильный оператор О! запустил 4G-роуминг в сети TELE2 (Казахстан)
Виртуальный номер с&nbsp;реальными возможностями Виртуальный номер с реальными возможностями
Интернет-магазин O!Store: подарок на&nbsp;Новый год с&nbsp;доставкой на&nbsp;дом! Интернет-магазин O!Store: подарок на Новый год с доставкой на дом!
Mega iTV&nbsp;&mdash; больше выбора, больше зрелищ Mega iTV — больше выбора, больше зрелищ