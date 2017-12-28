В Федерации таэквондо ITF назвали лучших спортсменов года

В Федерации таэквондо ITF Кыргызстана подвели итоги 2017 года. Об этом сообщил ее президент Виталий Олейниченко.

Лучшим спортсменом года среди мужчин признан Сергей Дубов, среди женщин – Зарина Мамажанова, среди юниоров – Ыйман Ысаев, среди юниорок – Любовь Щелчкова.

Лучшими тренерами года стали Ибрагим Насыров и Фаррух Садыков. Лучшим тренером Бишкека признан Темури Нозадзе, Токмака – Назира Утешева.

«Звание мастера спорта КР международного класса получили двукратный чемпион мира Куттубек Мияров, трехкратная чемпионка Азии Зарина Мамажанова и победитель Кубка Азии Карина Нажимова. Звание мастера спорта - Сергей Дубов, Баястан Баргыбаев, Антон Береговой и Нурмат Айдаров», - отметил Виталий Олейниченко.

«В настоящее время наша федерация готовится к проведению чемпионата Азии, который должен состояться 20-22 июля 2018 года в Бишкеке», - добавил он.