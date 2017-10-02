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Спорт

Спортивный календарь со 2 по 8 октября

28 сентября — 4 октября. Чемпионат мира по ушу-саньда. Казань (Россия)

Кыргызстан представляют три спортсмена, в том числе именитый Куан Абдыраимов.

 

 2-8 октября. Международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису. Анталья (Турция)

 

Участвуют более 70 игроков из 31 страны. Среди них кыргызстанец Намазбек Дюшембиев. Неделю назад он играл на другом турнире в Анталье и выбыл из борьбы на ранней стадии.

5-8 октября. Открытый чемпионат Кыргызстана по спортивному скалолазанию. Бишкек

 В программе состязания в двух дисциплинах: трудность и скорость. За победу борются юноши, молодежь и взрослые. 

5-10 октября. Открытый чемпионат Кыргызстана по современному пятиборью. Бишкек

Медали разыгрываются в нескольких возрастных группах. Для атлетов не старше 18 лет данный турнир — один из этапов отбора на юношескую Олимпиаду-2018. 

 6-7 октября. Международные соревнования по вольной борьбе. Ош, спорткомплекс «Динамо»

Турнир проводится в шестой раз. Он посвящен памяти братьев Ахмета и Мухамеда Абитовых. Участвуют борцы из Кыргызстана и ближнего зарубежья. 

6-7 октября. Чемпионат мира по смешанным единоборствам (ММА). Астана (Казахстан)

Соревнования проходят под эгидой Всемирной ассоциации ММА, почетным президентом которой является легендарный Федор Емельяненко. Участвуют более ста бойцов-любителей из 30 стран. Кыргызстанцы — одни из главных фаворитов

8 октября. Кубок Кыргызстана по бодибилдингу. Бишкек, русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 17.00

Запланированы турниры в категориях «бодибилдинг», «классический бодибилдинг», «фитнес бикини» и «менс физик». Гость турнира — двукратный чемпион России Виталий Ложников. 
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