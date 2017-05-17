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Спорт

Ошский «Алай» крупно проиграл в пятом туре Кубка АФК по футболу

Ошский «Алай» проиграл пятый матч подряд на Кубке АФК по футболу. Об этом сообщил официальный сайт АФК.

По его данным, поединок пятого тура в группе D состоялся сегодня в Балканабаде (Туркменистан). Местный «Алтын Асыр» принимал «Алай». Хозяева вышли вперед на 33-й минуте усилиями Мурата Якшиева. Через девять минут тот оформил дубль. В начале второго тайма игрок «Алая» Муролим Ахмедов отыграл один мяч. На 68-й минуте за вторую желтую карточку с поля удален алаец Алиа Силла. На 82-й минуте Мурат Якшиев забил третий мяч, а на 84-й — четвертый. Итог — 4:1 в пользу «Алтын Асыра».

После этого матча «Алтын Асыр» (13 очков) вышел на первое место в турнирной таблице. «Алай» (0) идет на последней строчке.

В эти минуты в Бишкеке на стадионе имени Д.Омурзакова проходит еще один поединок пятого тура в этой группе: местный «Дордой» принимает таджикский «Истиклол».
Ссылка: https://24.kg/sport/52014/
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