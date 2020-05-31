Антонина Шевченко проиграла американке Кэтлин Чукагян на турнире UFC

Кыргызстанка Антонина Шевченко потерпела поражение на международном турнире UFC on ESPN 9 среди профессионалов по смешанным единоборствам.

Он прошел 30 мая в Лас-Вегасе (США). В программе было 11 боев. В весовой категории до 57 килограммов Антонина Шевченко встречалась с Кэтлин Чукагян (США). Для кыргызстанки это был четвертый поединок в UFC — ранее она одержала две победы и однажды уступила. Американка провела в UFC девять боев: шесть выиграла и три проиграла. В предыдущем бою она не справилась с сестрой Антонины — Валентиной.

Спортсменки провели три раунда по пять минут. Чукагян владела солидным преимуществом, несколько раз пыталась выполнить удушающий прием, сделала намного больше ударов. Судьи единогласно отдали ей победу.

Теперь у Антонины восемь побед и два поражения в профессиональных боях по ММА.