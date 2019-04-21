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Спорт

Антонина Шевченко уступила американке на турнире UFC

Фото gettyimages.com. Бой Роксанн Модаффери - Антонина Шевченко

Кыргызстанка Антонина Шевченко сегодня уступила американке Роксанн Модаффери на международном турнире UFC Fight Night 149 среди профессионалов по ММА.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге. В программе 11 боев. Шевченко и Модаффери бились в весовой категории до 57 килограммов. Для Антонины это был второй поединок в UFC, а для ее соперницы — четвертый. Их противостояние стало первым женским боем в истории UFC на территории России.

Они провели три раунда по пять минут. Модаффери взяла верх раздельным решением судей. Это первое поражение Антонины в UFC и на профессиональной арене.

«Антонина очень сильный оппонент, и я много готовилась к поединку с ней»,  сказала после боя американка.

В весе до 70 килограммов дрались Рафаэль Физиев (КР) и Магомед Мустафаев (РФ). Для россиянина это был четвертый поединок в UFC (но первый за 2,5 года), а для нашего спортсмена  дебютный. Мустафаев выиграл техническим нокаутом.
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