Антонина Шевченко уступила американке на турнире UFC

Кыргызстанка Антонина Шевченко сегодня уступила американке Роксанн Модаффери на международном турнире UFC Fight Night 149 среди профессионалов по ММА.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге. В программе 11 боев. Шевченко и Модаффери бились в весовой категории до 57 килограммов. Для Антонины это был второй поединок в UFC, а для ее соперницы — четвертый. Их противостояние стало первым женским боем в истории UFC на территории России.

Они провели три раунда по пять минут. Модаффери взяла верх раздельным решением судей. Это первое поражение Антонины в UFC и на профессиональной арене.

«Антонина очень сильный оппонент, и я много готовилась к поединку с ней», — сказала после боя американка.

В весе до 70 килограммов дрались Рафаэль Физиев (КР) и Магомед Мустафаев (РФ). Для россиянина это был четвертый поединок в UFC (но первый за 2,5 года), а для нашего спортсмена — дебютный. Мустафаев выиграл техническим нокаутом.