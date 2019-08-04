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Спорт

Антонина Шевченко досрочно победила спортсменку из Чехии на турнире UFC

Фото gettyimages.com. Антонина Шевченко

Кыргызстанка Антонина Шевченко победила чешку Люси Пудилову на турнире UFC on ESPN 5.

Турнир прошел 3 августа в Ньюарке (США). В программе было 12 боев. Шевченко и Пудилова дрались в весовой категории до 57 килограммов. Это был третий поединок Антонины под эгидой UFC. Дебютный она выиграла, второй уступила. Для Люси это был шестой бой в UFC — в предыдущих она одержала две победы.

Антонина с самого начала владела преимуществом и в первом раунде едва не победила болевым приемом на руку. Но чешка выстояла. На второй минуте второго раунда Антонина выполнила удушающий прием и выиграла досрочно.

Это первая победа Антонины удушающим приемом в карьере. А всего у нее теперь восемь побед в девяти профессиональных боях по ММА.
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