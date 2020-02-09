Победа нокаутом. Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки UFC

Кыргызстанка Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки UFC.

В Хьюстоне (США) сегодня проходит международный турнир UFC 247 по смешанным единоборствам. В программе 12 профессиональных боев.

Валентина Шевченко защищала пояс чемпионки в весовой категории до 57 килограммов. Претендентом на него была американка Кэтлин Чукагян. Они должны были провести 5 раундов по 5 минут. Валентина с самого начала доминировала в стойке и партере, наносила разнообразные и красивые удары. В начале третьего раунда судья остановил избиение Чукагян, и Шевченко выиграла техническим нокаутом.

«Всегда готовлюсь больше необходимого. Тяжело на тренировках, легко в бою. Рассчитывала на досрочную победу», - сказала после поединка Валентина Шевченко. – Привет болельщикам из России, Кыргызстана и всех стран СНГ. Большой привет моему родному солнечному Кыргызстану».

Валентина Шевченко попала в UFC в 2015 году. С тех пор провела 10 боев: 8 выиграла и 2 проиграла. Чемпионкой стала в декабре 2018 года, а в 2019-м дважды защитила титул. Всего у нее 19 побед и три поражения в профессиональной карьере.