11:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Победа нокаутом. Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки UFC

Фото gettyimages.com. Валентина Шевченко

Кыргызстанка Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки UFC.

В Хьюстоне (США) сегодня проходит международный турнир UFC 247 по смешанным единоборствам. В программе 12 профессиональных боев.

Валентина Шевченко защищала пояс чемпионки в весовой категории до 57 килограммов. Претендентом на него была американка Кэтлин Чукагян. Они должны были провести 5 раундов по 5 минут. Валентина с самого начала доминировала в стойке и партере, наносила разнообразные и красивые удары. В начале третьего раунда судья остановил избиение Чукагян, и Шевченко выиграла техническим нокаутом.

«Всегда готовлюсь больше необходимого. Тяжело на тренировках, легко в бою. Рассчитывала на досрочную победу», - сказала после поединка Валентина Шевченко. – Привет болельщикам из России, Кыргызстана и всех стран СНГ. Большой привет моему родному солнечному Кыргызстану».

Валентина Шевченко попала в UFC в 2015 году. С тех пор провела 10 боев: 8 выиграла и 2 проиграла. Чемпионкой стала в декабре 2018 года, а в 2019-м дважды защитила титул. Всего у нее 19 побед и три поражения в профессиональной карьере.
Ссылка: https://24.kg/sport/143061/
просмотров: 68
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец нокаутировал соперника на турнире по ММА в Казахстане
Массовая драка болельщиков и бойцов произошла на турнире по ММА в Москве
Боец MMA проиграл бой за 55 секунд и едва не сломал ногу судье
Тони Фергюсон показал подготовку к бою с Хабибом Нурмагомедовым
Валентина Шевченко вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок UFC
Всем добра! Кикбоксер Рафаэль Физиев поздравил кыргызстанцев с Новым годом
На глазах Хабиба. Кыргызстанец победил на крупном турнире по ММА
Кыргызстанец Дастан Шаршеев нокаутировал соперника на турнире по ММА в Турции
Охотница, покоряющая ММА не только кулаками, но и вызывающей сексуальностью
Невероятным двойным нокдауном завершился бой на одном из турниров MMA
Популярные новости
Сексуальная украинка покорила мир автогонок и&nbsp;модельного бизнеса Сексуальная украинка покорила мир автогонок и модельного бизнеса
АФК сурово наказала туркменский клуб за&nbsp;срыв игры с&nbsp;кочкор-атинским &laquo;Нефтчи&raquo; АФК сурово наказала туркменский клуб за срыв игры с кочкор-атинским «Нефтчи»
Туркменские футболисты сорвали матч Кубка АФК с&nbsp;кочкор-атинским &laquo;Нефтчи&raquo; Туркменские футболисты сорвали матч Кубка АФК с кочкор-атинским «Нефтчи»
Хабиб Нурмагомедов показал подготовку к&nbsp;бою с&nbsp;Тони Фергюсоном Хабиб Нурмагомедов показал подготовку к бою с Тони Фергюсоном
Бизнес
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
9 февраля, воскресенье
11:19
Победа нокаутом. Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки UFC Победа нокаутом. Валентина Шевченко в третий раз защити...
11:00
Электронная запись в школы. Как оформить ребенка в 1-й класс
10:10
В 11 городах Кыргызстана установят мониторы загрязнения воздуха
10:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов уровень не превышен
09:32
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан
8 февраля, суббота
21:36
Выпуск смартфонов BlackBerry прекратят в 2020 году