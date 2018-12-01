Антонина Шевченко выиграла дебютный бой в UFC

Антонина Шевченко выиграла свой первый поединок в UFC.

В Лас-Вегасе 30 ноября (1 декабря по бишкекскому времени) прошел международный турнир The Ultimate Fighter: Heavy Hitters Finale под эгидой UFC – ведущей в мире организации, проводящей состязания среди профессионалов по смешанным единоборствам. В программе было 13 боев.

Антонина Шевченко дебютировала в UFC поединком против Джи Йон Ким (Южная Корея). Они провели три раунда по пять минут, и Антонина победила единогласным решением судей.

За день до боя сообщалось, что на взвешивании Джи Йон Ким оказалась на 2,7 килограмма тяжелее Антонины (59,19 кг против 56,47). Более тяжелый спортсмен в бою, как правило, имеет преимущество. У Антонины появился выбор: отказаться от поединка или принять его. «Не хочу подвести всех тех, кто помогал мне в его подготовке и организации, и болельщиков, всегда морально поддерживающих меня», – отметила Шевченко и приняла бой.