Кыргызстанцы победили на турнире по танцам в России

Фото @dblinkov_. Кыргызстанцы на «Кубке латинского квартала - 2020» по спортивным бальным танцам

Кыргызстанцы победили на международном турнире «Кубок латинского квартала — 2020» по спортивным бальным танцам. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Турнир прошел в Красногорске (Россия) с участием 2,5 тысячи дуэтов из 21 страны. Отечественная пара Дмитрий Блинков — Асаль Мамбетова выиграла золото в двух категориях: «RS, юниоры 2+1, латиноамериканская программа, открытый класс» и «юниоры-2, до B-класса, латиноамериканская программа».

В других категориях кыргызстанцы Говард Чолпонбаев и Айбике Нурланова взяли серебро, а Александр Шефлер и Кристина Мельникова — бронзу.

Это ежегодный турнир. В 2019-м у наших танцоров было две медали.