09:45
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Кыргызстанцы победили на турнире по танцам в России

Фото @dblinkov_. Кыргызстанцы на «Кубке латинского квартала - 2020» по спортивным бальным танцам

Кыргызстанцы победили на международном турнире «Кубок латинского квартала — 2020» по спортивным бальным танцам. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Турнир прошел в Красногорске (Россия) с участием 2,5 тысячи дуэтов из 21 страны. Отечественная пара Дмитрий Блинков — Асаль Мамбетова выиграла золото в двух категориях: «RS, юниоры 2+1, латиноамериканская программа, открытый класс» и «юниоры-2, до B-класса, латиноамериканская программа».

В других категориях кыргызстанцы Говард Чолпонбаев и Айбике Нурланова взяли серебро, а Александр Шефлер и Кристина Мельникова — бронзу.

Это ежегодный турнир. В 2019-м у наших танцоров было две медали.
Ссылка: https://24.kg/sport/144731/
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
Танцоры из Кыргызстана победили в ОАЭ
Кыргызстанцы заняли второе место на танцевальном турнире в Норвегии
Танцоры из Кыргызстана выиграли три золота на «Вальсе осени» в Алматы
Танцоры из Кыргызстана выиграли серебро на Украине
Кыргызстанцы победили на международном турнире по спортивным бальным танцам
Танцоры из Кыргызстана победили на турнире в Сочи
Танцоры из Кыргызстана победили на международном турнире Almaty Open
Танцоры из Кыргызстана заняли третье место на турнире в России
У кыргызстанцев шесть золотых медалей на международном турнире по танцам
Танцоры из Кыргызстана завоевали две медали в Москве
Популярные новости
Кыргызстанцы повторили лучший результат в&nbsp;истории чемпионатов Азии по&nbsp;борьбе Кыргызстанцы повторили лучший результат в истории чемпионатов Азии по борьбе
У&nbsp;Кыргызстана первое золото на&nbsp;чемпионате Азии по&nbsp;борьбе У Кыргызстана первое золото на чемпионате Азии по борьбе
Кыргызстанец Улукбек Жолдошбеков стал чемпионом Азии по&nbsp;борьбе Кыргызстанец Улукбек Жолдошбеков стал чемпионом Азии по борьбе
Кыргызстанцы победили на&nbsp;международном турнире Alash Pride по&nbsp;ММА Кыргызстанцы победили на международном турнире Alash Pride по ММА
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! укрепляет лидерство по&nbsp;темпу развития сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! укрепляет лидерство по темпу развития сети 4G LTE
Прошло размещение акций 22-й эмиссии &laquo;Бакай Банка&raquo; Прошло размещение акций 22-й эмиссии «Бакай Банка»
Beeline объявляет о&nbsp;запуске технологии сим-карт нового поколения eSIM Beeline объявляет о запуске технологии сим-карт нового поколения eSIM
Самый быстрый мобильный интернет в&nbsp;Кыргызстане. Независимый анализ Ookla&reg; Самый быстрый мобильный интернет в Кыргызстане. Независимый анализ Ookla®
26 февраля, среда
09:40
Ребенок утонул в канале города Ош Ребенок утонул в канале города Ош
09:36
Число умерших от нового коронавируса превысило 2,7 тысячи человек
09:34
В Бишкеке выявлен факт организации финансовой пирамиды
09:17
При мэрии Бишкека создан инвестиционный совет
09:12
Кыргызстанцы победили на турнире по танцам в России