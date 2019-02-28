Танцоры из Кыргызстана завоевали две медали в Москве

Кыргызстанцы завоевали две медали на международном турнире «Кубок латинского квартала – 2019» по спортивным бальным танцам, прошедшем в Москве. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

В турнире участвовало около 4,3 тысячи танцевальных дуэтов из 19 стран. В категории «RS, взрослые + молодежь, латиноамериканская программа» дуэт Фарух Мамаджанов – Надежда Бурау взял серебро. В категории «RS, юниоры 2 + 1, латиноамериканская программа» Алишер Сейдалиев и Азиза Джолдошева стали бронзовыми призерами.

Турнир проводится ежегодно. В 2018-м у кыргызстанцев на нем было одно серебро.