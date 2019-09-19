Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова в третий раз в карьере пробилась на Олимпийские игры.

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В Нур-Султане (Казахстан) продолжается чемпионат мира по борьбе. Айсулуу Тыныбекова выступает в весовой категории 62 килограмма. Сегодня она провела три схватки. В 1/16 финала одолела Алехандру Ромеро Бониллу (Мексика), в 1/8 — Юкако Каваи (Япония), а в четвертьфинале — Юлию Ткач-Остапчук (Украина).

Выход в полуфинал гарантировал Айсулуу путевку на Олимпиаду-2020.

Лицензии выдаются на сборную, и тренеры при желании могут взять на Игры другую спортсменку этой весовой категории. Но вряд ли в Кыргызстане найдут альтернативу Айсулуу Тыныбековой. Она трехкратная чемпионка Азии, победитель Азиатских игр, бронзовый призер чемпионата мира.

Ранее на этом ЧМ лицензию взял борец греко-римского стиля Атабек Азизбеков. Всего у КР теперь четыре лицензии. Остальные завоевали пловец Денис Петрашов и бегунья Юлия Андреева.

Айсулуу Тыныбекова уже участвовала в двух Олимпиадах. На ОИ — 2012 заняла 13-е место, а на ОИ — 2016 — пятое.