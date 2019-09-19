Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова в третий раз в карьере пробилась на Олимпийские игры.
Выход в полуфинал гарантировал Айсулуу путевку на Олимпиаду-2020.
Лицензии выдаются на сборную, и тренеры при желании могут взять на Игры другую спортсменку этой весовой категории. Но вряд ли в Кыргызстане найдут альтернативу Айсулуу Тыныбековой. Она трехкратная чемпионка Азии, победитель Азиатских игр, бронзовый призер чемпионата мира.
Ранее на этом ЧМ лицензию взял борец греко-римского стиля Атабек Азизбеков. Всего у КР теперь четыре лицензии. Остальные завоевали пловец Денис Петрашов и бегунья Юлия Андреева.
Айсулуу Тыныбекова уже участвовала в двух Олимпиадах. На ОИ — 2012 заняла 13-е место, а на ОИ — 2016 — пятое.