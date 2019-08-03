Денис Петрашов: Мне предлагают выступать за другие страны, но я люблю Кыргызстан

Пловец Денис Петрашов недавно успешно выступил на чемпионате мира, став первым кыргызстанцем — обладателем путевки на Олимпиаду-2020. Он прогрессирует день ото дня, регулярно обновляя рекорды КР. Какой труд стоит за его достижениями, кто вдохновляет его на победы и от чего он отказывается из любви к родине, Денис рассказал 24.kg.

Фото 24.kg. Чемпион Азии, серебряный призер юношеских Олимпийских игр Денис Петрашов в гостях у 24.kg

Наш герой родился в 2000 году. Он многократный чемпион КР, чемпион Азии и международных турниров, самый молодой кыргызстанец на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, серебряный призер юношеской Олимпиады — 2018 в Буэнос-Айресе, мастер спорта международного класса. Специализируется на плавании брассом, коронная дистанция — 200 метров .

Среди звезд

— Какие эмоции от чемпионата мира?

— Он был третьим в моей карьере, но все равно было очень волнительно. Готовился 2,5 месяца. О лицензиях не думал. Просто хотел проплыть как можно лучше.

— Кто поздравил с лицензиями?

— Очень многие: родные, друзья, болельщики, пловцы и даже представители других видов спорта.

— С кем-то из звезд мирового плавания пообщались?

— С олимпийским чемпионом Дмитрием Баландиным из Казахстана, чемпионами мира Антоном Чупковым и Климентом Колесниковым из России и другими. Кое с кем знаком не первый год. В общении большинство из них простые.

На пике нагрузок

— За три года вы улучшили свой рекорд на дистанции 200 метров на 5 секунд. Благодаря чему такой прогресс?

— Благодаря тренировкам. С 14 лет, когда стал профессионально заниматься, нагрузки постепенно росли и за последний год достигли пика. Процентов 80 времени провел на сборах и турнирах. Тренируюсь шесть раз в неделю по пять-шесть часов в день. Утром и вечером плаваю, преодолевая за раз 5- 7 километров . Кроме того, посещаю спортзал — развиваю силу и выносливость. Сборы провожу в основном на Иссык-Куле. Там среднегорье и занятия дают хороший эффект. К этому чемпионату мира готовился также в Италии и Турции.

Фото gettyimages.com. Денис Петрашов на зарубежных соревнованиях, 2018 год

Раньше за полгода мог улучшить свое время на 3 секунды. Чем старше становлюсь, тем бить рекорды сложнее. Но своего потолка еще не достиг. Главная цель — олимпийское золото. Чтобы его добыть, надо продолжать совершенствоваться.

— Чем хороши сборы за границей?

— В Турции, куда ездил не раз, одна из лучших баз в мире. Там все условия — отличный бассейн, тренажерный зал и питание.

— Наставник сборной Евгений Петрашов вам, как сыну, делает поблажки?

— Скорее наоборот. Сачковать у него нельзя.

Макароны для чемпиона

— Какие воспоминания от Олимпиады-2016?

— Приятные. Это были первые в моей карьере соревнования такого уровня. Показал хороший для себя результат.

— Что нового в жизни?

— В 2018-м поступил в Академию физкультуры и спорта. Учусь заочно. В остальном все так же.

— На юношеской Олимпиаде могли выиграть золото?

— Да. Но не на стометровке, где стал серебряным призером, а в заплыве на 200 метров . Там на предварительном этапе, экономя силы, перестарался и не вышел в финал.

Фото ГАМФКиС. Встреча Дениса Петрашова в Кыргызстане после юношеской Олимпиады — 2018

— Какая Олимпиада понравилась больше?

— В Рио-де-Жанейро. Она была атмосфернее, интереснее, и кормили там лучше. В Буэнос-Айресе на питание денег пожалели: давали вареный фарш, рис и макароны.

— Вы привыкли к изысканной пище?

— Нет. Но тут для соревнований такого уровня было чересчур скромно.

Перед этими Играми произошел забавный случай. Я был на сборах в Турции и в определенный момент присоединился к другим членам сборной КР, летевшим через нее в Аргентину. Они меня не знали и удивились. Один парень спросил: «Ты свой или левый?»

Фото ГАМФКиС. Денис Петрашов (в центре) после возвращения с юношеской Олимпиады — 2018

— Какой еще турнир запомнился?

— Дебютный для меня — чемпионат мира — 2015. Он проходил в Казани. Многие считают его лучшим в истории. Для меня олимпиады 2016 и 2018 годов с ним в плане организации рядом не стоят.

Проверка на патриотизм

— На местных чемпионатах выступаете через раз. Скучно?

— Их сроки часто совпадают с моими сборами. Когда выступаю, «рублюсь» с Кириллом Вайсом в заплывах на 50 и 100 метров . Подрастают соперники на дистанции 200 метров . Скучать не приходится.

— Как боретесь с волнением перед стартом?

— С ним невозможно бороться. Особенно когда до старта 5-10 минут. Подбадриваю себя, и это немного помогает.

— Стипендию получаете?

— Уже шесть-семь лет. Первая была 2 тысячи сомов. Мне ее три месяца не давали, а потом разом выплатили 6 тысяч. Был счастлив!

В начале карьеры морально и материально помогали родители. Теперь поддерживают только морально. Деньги у них давно не беру. По возможности сам помогаю им.

Фото пресс-службы правительства КР. Денис Петрашов (справа) на награждении по итогам юношеской Олимпиады — 2018

— Слышал, вас звали выступать за Казахстан.

— Не только.

— Предлагали больше, чем получаете здесь?

— Намного. Но я патриот, поэтому отказался.

Фото Федерации плавания Кыргызстана. Денис Петрашов (справа) и тренер Евгений Петрашов на юношеской Олимпиаде — 2018

— Вы объездили весь мир. Где особенно понравилось?

— Не весь, только четыре континента. Больше всего нравится Кыргызстан. Из других стран — США.

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Его очень мало. Иногда играю на компьютере. Это помогает отвлечься. С детства люблю автомобили.

Как-то пригласили на кулинарное шоу: готовил пасту феттуччине и рассказывал о себе. Был гостем на розыгрыше призов одной крупной компании. Такие мероприятия для меня — новый опыт и общение с интересными людьми.

От любви до ненависти

— До Олимпиады много соревнований?

— Точно не знаю. Думаю, да. И сборов тоже. Скоро поеду на Иссык-Куль готовиться к чемпионату Азии.

— На какой результат рассчитываете на Олимпиаде?

— Не люблю загадывать. Когда это делаешь, выступаешь неудачно.

Фото Федерации плавания Кыргызстана. Денис Петрашов (слева) с партнерами по сборной Кыргызстана на одном из зарубежных турниров, 2019 год

— Некоторые пользователи соцсетей требуют золота.

— Пусть продолжают верить в меня, но при этом адекватно реагируют на любые новости. А то сейчас меня хвалят, а потом, если что-то пойдет не так, будут возмущаться, зачем страна отправила меня на Игры. Я это уже проходил в Рио.

О первых шагах Дениса в спорте, его кумире и многом другом — в его предыдущем интервью 24.kg.