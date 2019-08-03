Денис Петрашов: Мне предлагают выступать за другие страны, но я люблю Кыргызстан

Пловец Денис Петрашов недавно успешно выступил на чемпионате мира, став первым кыргызстанцем — обладателем путевки на Олимпиаду-2020. Он прогрессирует день ото дня, регулярно обновляя рекорды КР. Какой труд стоит за его достижениями, кто вдохновляет его на победы и от чего он отказывается из любви к родине, Денис рассказал 24.kg.
Наш герой родился в 2000 году. Он многократный чемпион КР, чемпион Азии и международных турниров, самый молодой кыргызстанец на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, серебряный призер юношеской Олимпиады — 2018 в Буэнос-Айресе, мастер спорта международного класса. Специализируется на плавании брассом, коронная дистанция —
Среди звезд
— Какие эмоции от чемпионата мира?
— Он был третьим в моей карьере, но все равно было очень волнительно. Готовился 2,5 месяца. О лицензиях не думал. Просто хотел проплыть как можно лучше.
— Кто поздравил с лицензиями?
— Очень многие: родные, друзья, болельщики, пловцы и даже представители других видов спорта.
— С кем-то из звезд мирового плавания пообщались?
— С олимпийским чемпионом Дмитрием Баландиным из Казахстана, чемпионами мира Антоном Чупковым и Климентом Колесниковым из России и другими. Кое с кем знаком не первый год. В общении большинство из них простые.
На пике нагрузок
— За три года вы улучшили свой рекорд на дистанции
— Благодаря тренировкам. С 14 лет, когда стал профессионально заниматься, нагрузки постепенно росли и за последний год достигли пика. Процентов 80 времени провел на сборах и турнирах. Тренируюсь шесть раз в неделю по пять-шесть часов в день. Утром и вечером плаваю, преодолевая за раз 5-
Раньше за полгода мог улучшить свое время на 3 секунды. Чем старше становлюсь, тем бить рекорды сложнее. Но своего потолка еще не достиг. Главная цель — олимпийское золото. Чтобы его добыть, надо продолжать совершенствоваться.
— Чем хороши сборы за границей?
— В Турции, куда ездил не раз, одна из лучших баз в мире. Там все условия — отличный бассейн, тренажерный зал и питание.
— Наставник сборной Евгений Петрашов вам, как сыну, делает поблажки?
— Скорее наоборот. Сачковать у него нельзя.
Макароны для чемпиона
— Какие воспоминания от Олимпиады-2016?
— Приятные. Это были первые в моей карьере соревнования такого уровня. Показал хороший для себя результат.
— Что нового в жизни?
— В 2018-м поступил в Академию физкультуры и спорта. Учусь заочно. В остальном все так же.
— На юношеской Олимпиаде могли выиграть золото?
— Да. Но не на стометровке, где стал серебряным призером, а в заплыве на
— Какая Олимпиада понравилась больше?
— В Рио-де-Жанейро. Она была атмосфернее, интереснее, и кормили там лучше. В Буэнос-Айресе на питание денег пожалели: давали вареный фарш, рис и макароны.
— Вы привыкли к изысканной пище?
— Нет. Но тут для соревнований такого уровня было чересчур скромно.
Перед этими Играми произошел забавный случай. Я был на сборах в Турции и в определенный момент присоединился к другим членам сборной КР, летевшим через нее в Аргентину. Они меня не знали и удивились. Один парень спросил: «Ты свой или левый?»
— Какой еще турнир запомнился?
— Дебютный для меня — чемпионат мира — 2015. Он проходил в Казани. Многие считают его лучшим в истории. Для меня олимпиады 2016 и 2018 годов с ним в плане организации рядом не стоят.
Проверка на патриотизм
— На местных чемпионатах выступаете через раз. Скучно?
— Их сроки часто совпадают с моими сборами. Когда выступаю, «рублюсь» с Кириллом Вайсом в заплывах на 50 и
— Как боретесь с волнением перед стартом?
— С ним невозможно бороться. Особенно когда до старта 5-10 минут. Подбадриваю себя, и это немного помогает.
— Стипендию получаете?
— Уже шесть-семь лет. Первая была 2 тысячи сомов. Мне ее три месяца не давали, а потом разом выплатили 6 тысяч. Был счастлив!
В начале карьеры морально и материально помогали родители. Теперь поддерживают только морально. Деньги у них давно не беру. По возможности сам помогаю им.
— Слышал, вас звали выступать за Казахстан.
— Не только.
— Предлагали больше, чем получаете здесь?
— Намного. Но я патриот, поэтому отказался.
— Вы объездили весь мир. Где особенно понравилось?
— Не весь, только четыре континента. Больше всего нравится Кыргызстан. Из других стран — США.
— Чем занимаетесь в свободное время?
— Его очень мало. Иногда играю на компьютере. Это помогает отвлечься. С детства люблю автомобили.
Как-то пригласили на кулинарное шоу: готовил пасту феттуччине и рассказывал о себе. Был гостем на розыгрыше призов одной крупной компании. Такие мероприятия для меня — новый опыт и общение с интересными людьми.
От любви до ненависти
— До Олимпиады много соревнований?
— Точно не знаю. Думаю, да. И сборов тоже. Скоро поеду на Иссык-Куль готовиться к чемпионату Азии.
— На какой результат рассчитываете на Олимпиаде?
— Не люблю загадывать. Когда это делаешь, выступаешь неудачно.
— Некоторые пользователи соцсетей требуют золота.
— Пусть продолжают верить в меня, но при этом адекватно реагируют на любые новости. А то сейчас меня хвалят, а потом, если что-то пойдет не так, будут возмущаться, зачем страна отправила меня на Игры. Я это уже проходил в Рио.
О первых шагах Дениса в спорте, его кумире и многом другом — в его предыдущем интервью 24.kg.