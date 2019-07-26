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Спорт

Пловец Денис Петрашов завоевал вторую лицензию на Олимпийские игры — 2020

Фото ED JONES/AFP/Getty Images. Денис Петрашов на чемпионате мира - 2019 по водным видам спорта

Кыргызстанец Денис Петрашов завоевал вторую лицензию на Олимпийские игры — 2020.

В городе Кванджу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Накануне Денис выступил на дистанции 200 метров брассом: установил новый рекорд Кыргызстана (2 минуты 11,65 секунды) и выполнил олимпийский норматив. В итоговом протоколе он стал 24-м из 54 участников.

Ранее в рамках ЧМ на дистанции 100 метров брассом Петрашов также показал результат, позволяющий участвовать в Олимпиаде. Там он занял 28-е место из 87.

На сегодня Денис Петрашов единственный спортсмен в КР, пробившийся на токийские Игры. На Олимпиаде — 2016 он выступал только в заплыве на 200 метров брассом. Он также серебряный призер юношеских Олимпийских игр – 2018.
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