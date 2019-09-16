У Кыргызстана третья лицензия на Олимпиаду-2020

У Кыргызстана третья лицензия на Олимпийские игры — 2020.
В Нур-Султане (Казахстан) 14-22 сентября проходит чемпионат мира по борьбе. Медали разыгрываются в десяти весовых категориях, путевки на Олимпиаду — в шести. Для завоевания лицензии достаточно попасть в пятерку лучших.
Атабек Азизбеков участвует в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории 87 килограммов. На старте он победил Лаимутиса Адомаитиса (Литва), а затем проиграл Виктору Лоринчу (Венгрия). Благодаря тому, что венгр вышел в финал, Атабек получил возможность выступить в утешительном турнире. Там он поочередно одолел Шихазберди Овелекова (Туркменистан) и Джундже На (Китай). Вечером в схватке за бронзу Азизбеков схлестнется с Рустамом Ассакаловым (Узбекистан). Даже в случае поражения кыргызстанец не опустится в итоговом протоколе ниже пятого места.
Ранее путевки на ОИ-2020 выиграли два кыргызстанца: пловец Денис Петрашов и бегунья Юлия Андреева.