У Кыргызстана третья лицензия на Олимпиаду-2020

У Кыргызстана третья лицензия на Олимпийские игры — 2020.

В Нур-Султане (Казахстан) 14-22 сентября проходит чемпионат мира по борьбе. Медали разыгрываются в десяти весовых категориях, путевки на Олимпиаду — в шести. Для завоевания лицензии достаточно попасть в пятерку лучших.

Атабек Азизбеков участвует в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории 87 килограммов. На старте он победил Лаимутиса Адомаитиса (Литва), а затем проиграл Виктору Лоринчу (Венгрия). Благодаря тому, что венгр вышел в финал, Атабек получил возможность выступить в утешительном турнире. Там он поочередно одолел Шихазберди Овелекова (Туркменистан) и Джундже На (Китай). Вечером в схватке за бронзу Азизбеков схлестнется с Рустамом Ассакаловым (Узбекистан). Даже в случае поражения кыргызстанец не опустится в итоговом протоколе ниже пятого места.

То, что Атабек Азизбеков выиграл лицензию, не означает, что именно он поедет на Олимпиаду. По регламенту лицензии на ЧМ не именные, а выдаются на сборную. Тренеры при желании могут отправить на Олимпиаду другого спортсмена этой весовой категории, если, например, сочтут, что к ее началу он подошел в лучшей форме.

Ранее путевки на ОИ-2020 выиграли два кыргызстанца: пловец Денис Петрашов и бегунья Юлия Андреева.