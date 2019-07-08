Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

За победу в 18 видах спорта борются около 8 тысяч атлетов из 118 стран.
Кыргызстан представляют два спортсмена: Родион Хрипченко и Илья Мягких.
Это четвертый ЧА по борьбе в 2019 году: в марте проходил турнир среди молодежи (до 23 лет), в апреле — среди взрослых, неделю назад — среди кадетов.
«Абдыш-Ата» — «Нефтчи»;
«Академия-Лидер» — «Кара-Балта»;
«Алай» — «Дордой»;
«Алга» — «Илбирс».
Запланировано шесть боев с участием профессионалов из России, Аргентины, Кыргызстана, США и Франции.
В программе 10 боев среди профессионалов и полупрофессионалов. В одном из них выступит трехкратный чемпион мира Никита Цой.
Медали разыгрываются среди детей, кадетов и взрослых. Ранее лучники поборолись за кубок федерации.
Это ежегодный турнир на призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой. Участники практикуются перед важными лицензионными стартами.
«Дордой» (Бишкек) — «Алай» (Ош).
Суперкубок — мини-турнир из одной игры. Как правило, в нем участвуют победители чемпионата и Кубка страны предыдущего сезона. В 2018 году оба турнира выиграл «Дордой». Поэтому в данном матче ему противостоит серебряный призер чемпионата КР «Алай».
Кыргызстанцы регулярно побеждают на крупных международных турнирах по данному единоборству. Среди фаворитов они и сейчас.