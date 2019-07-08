Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

За победу в 18 видах спорта борются около 8 тысяч атлетов из 118 стран.

Кыргызстан представляют два спортсмена: Родион Хрипченко и Илья Мягких.

Это четвертый ЧА по борьбе в 2019 году: в марте проходил турнир среди молодежи (до 23 лет), в апреле — среди взрослых, неделю назад — среди кадетов.

«Абдыш-Ата» — «Нефтчи»;

«Академия-Лидер» — «Кара-Балта»;

«Алай» — «Дордой»;

«Алга» — «Илбирс».

GFC 14 по смешанным единоборствам. Каспийск (Россия)

Запланировано шесть боев с участием профессионалов из России, Аргентины, Кыргызстана, США и Франции.

WMF. Иссык-Кульская область

В программе 10 боев среди профессионалов и полупрофессионалов. В одном из них выступит трехкратный чемпион мира Никита Цой.

Медали разыгрываются среди детей, кадетов и взрослых. Ранее лучники поборолись за кубок федерации.

Это ежегодный турнир на призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой. Участники практикуются перед важными лицензионными стартами.

«Дордой» (Бишкек) — «Алай» (Ош).

Суперкубок — мини-турнир из одной игры. Как правило, в нем участвуют победители чемпионата и Кубка страны предыдущего сезона. В 2018 году оба турнира выиграл «Дордой». Поэтому в данном матче ему противостоит серебряный призер чемпионата КР «Алай».

Кыргызстанцы регулярно побеждают на крупных международных турнирах по данному единоборству. Среди фаворитов они и сейчас.