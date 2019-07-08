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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

3-14 июля. Всемирная летняя универсиада. Неаполь (Италия)

За победу в 18 видах спорта борются около 8 тысяч атлетов из 118 стран.

7-14 июля. Чемпионат мира среди юниоров по современному пятиборью. Джонков (Польша)

Кыргызстан представляют два спортсмена: Родион Хрипченко и Илья Мягких.

9-14 июля. Чемпионат Азии среди юниоров по вольной, греко-римской и женской борьбе. Чонбури (Таиланд)

Это четвертый ЧА по борьбе в 2019 году: в марте проходил турнир среди молодежи (до 23 лет), в апреле — среди взрослых, неделю назад — среди кадетов.

10 июля. Футбол. Кыргызская премьер-лига, 14-й тур

«Абдыш-Ата» — «Нефтчи»;

«Академия-Лидер» — «Кара-Балта»;

«Алай» — «Дордой»;

«Алга» — «Илбирс».

13 июля. Международные соревнования GFC 14 по смешанным единоборствам. Каспийск (Россия)

Запланировано шесть боев с участием профессионалов из России, Аргентины, Кыргызстана, США и Франции.

13 июля. Международные соревнования «Кубок чемпионов» по тайскому боксу WMF. Иссык-Кульская область

В программе 10 боев среди профессионалов и полупрофессионалов. В одном из них выступит трехкратный чемпион мира Никита Цой.

13 июля. Чемпионат Бишкека по стрельбе из лука. Бишкек, стадион «Трудовые резервы», 10.00

Медали разыгрываются среди детей, кадетов и взрослых. Ранее лучники поборолись за кубок федерации.

13-14 июля. Международные соревнования по легкой атлетике. Бишкек, стадион имени Д.Омурзакова, 8.00

Это ежегодный турнир на призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой. Участники практикуются перед важными лицензионными стартами.

14 июля. Суперкубок Кыргызстана по футболу. Ош, стадион имени А.Суюмбаева

«Дордой» (Бишкек) — «Алай» (Ош).

Суперкубок — мини-турнир из одной игры. Как правило, в нем участвуют победители чемпионата и Кубка страны предыдущего сезона. В 2018 году оба турнира выиграл «Дордой». Поэтому в данном матче ему противостоит серебряный призер чемпионата КР «Алай».

14-21 июля. Чемпионат Азии по джиу-джитсу. Улан-Батор (Монголия)

Кыргызстанцы регулярно побеждают на крупных международных турнирах по данному единоборству. Среди фаворитов они и сейчас.
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