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Спорт

«Дордой» стал десятикратным чемпионом Кыргызстана по футболу

Бишкекский «Дордой» стал десятикратным чемпионом Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу.

Сегодня в рамках национального первенства состоялся перенесенный поединок шестого тура: «Дордой» в столице принимал ошский «Алай». Для завоевания чемпионского титула бишкекчанам достаточно было сыграть вничью.

В составе «Алая» отличился Жоел Кожо (32-я минута), в составе «Дордоя» — Тамирлан Козубаев (45-я минута), Муролим Ахмедов (62-я) и Ислам Шамшиев (85-я). Итог — 3:1 в пользу столичной команды.

По итогам матча у «Дордоя» стало 65 очков. У «Алая» осталось 57.  На 5 и 6 ноября намечены поединки заключительного, 28-го тура чемпионата

Месяц назад «Дордой» также стал обладателем Кубка Кыргызстана.

Нынешний чемпионат КР — 27-й по счету. В 2015, 2016 и 2017 году первое место занимал «Алай». «Дордой» становился чемпионом в 2004-2009, 2011, 2012 и 2014 году.
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