«Алай» стал серебряным призером чемпионата Кыргызстана по футболу

Ошский «Алай» стал серебряным призером чемпионата Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу.

В рамках национального первенства 5 и 6 ноября прошли поединки заключительного, 28-го тура. Главной интригой было, кто займет второе место.

«Дордой», уже в ранге чемпиона, со счетом 2:1 победил «Абдыш-Ату». За «Дордой» забили Кайрат Жыргалбек уулу и Кадырбек Шаарбеков, за «Абдыш-Ату» — Алимардон Шукуров.

«Алай» разгромил «Илбирс» — 5:1. У «Алая» отличились Келвин Инкум, Шахмурод Мансуров и Жоел Кожо (трижды), у «Илбирса» — Максим Есин.

«Нефтчи» был сильнее «Алги» — 3:1. В составе «Нефтчи» голы забили Умидилло Иминов и Шерзод Шакиров (дважды), в составе «Алги» — Санжар Туракулов.

«Академия» обыграла «Кара-Балту» — 3:2. У победителей результативные удары нанесли Ислам Межитов, Кайрат Изаков и Азиз Келдияров, у проигравших — Урмат Абдукаимов (дважды).

В итоговой таблице у «Дордоя» 68 очков. Вторым стал «Алай» (60), третьей — «Абдыш-Ата» (55). Далее расположились «Нефтчи» (47), «Алга» (46), «Илбирс» (18), «Кара-Балта» (13) и «Академия» (12).

В 2015, 2016 и 2017 году «Алай» был чемпионом КР.