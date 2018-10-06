«Дордой» стал обладателем кубка Кыргызстана по футболу

«Дордой» стал обладателем кубка Кыргызстана-2018 по футболу.

Матч за кубок прошел сегодня в Бишкеке. Местный «Дордой» встречался с ошским «Алаем». Это было третье подряд противостояние данных команд в финале Кубка страны. В 2016-м и 2017-м побеждал «Дордой».

И на сей раз столичный клуб был сильнее – 3:2. За «Дордой» забили Бекжан Сагынбаев (9-я и 71-я минута) и Муролим Ахмедов (93-я минута), за «Алай» - Акрамжон Умаров (32-я минута) и Ильяз Алимов (97-я минута). Это юбилейный, десятый триумф «Дордоя» в истории данного турнира.