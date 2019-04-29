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Спорт

Кыргызстанец Узур Джузупбеков стал чемпионом Азии по борьбе

Кыргызстанец Узур Джузупбеков стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе.

Вчера, в заключительный день чемпионата, разыгрывались пять комплектов наград. Узур Джузупбеков выступал в весе 97 кг и выиграл все свои схватки. Повержены Алимхан Сыздыков (Казахстан), Махди Алиярифеизабади (Иран) и Джахонгир Турдиев (Узбекистан).

Кроме того, в весе 72 кг Руслан Царев занял третье место. На старте он победил Хабибджона Зухурова (Таджикистан), затем уступил Худжуну Жангу (Китай) и одолел Егеша Егеша (Индия).

Турнир проходил в Сиане (Китай). В итоге у нашей сборной две золотые, серебряная и пять бронзовых медалей. Борцы греко-римского стиля завоевали золото и три бронзы, вольники — серебро и бронзу, женщины — золото и бронзу. На ЧА — 2018, проходившем в Бишкеке, сборная КР взяла 11 наград.
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