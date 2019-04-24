У Кыргызстана второе золото на чемпионате мира по джиу-джитсу

У Кыргызстана второе золото на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу, продолжающемся в Абу-Даби. Об этом сообщила федерация данного вида спорта ОАЭ.

Накануне копилка сборной КР пополнилась двумя наградами. Среди обладателей коричневого пояса в весе 77 кг выступал серебряный призер ЧА — 2017, чемпион Европы — 2018, бронзовый призер пляжных Азиатских игр — 2016 и летней Азиады — 2018 Муртазали Муртазалиев. Он одолел представителей Сингапура, Бразилии, России и Колумбии и занял первое место.

Среди обладателей фиолетового пояса в категории 69 кг Тимурлан Байсеркеев в финале уступил британцу и стал серебряным призером.

Ранее в рамках ЧМ кыргызстанцы взяли золото, два серебра и бронзу. Турнир завершится 27 апреля.