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Спорт

Упорно и непредсказуемо. Как проходил мужской чемпионат Кыргызстана по волейболу

В 2019-м отмечается 90-летие кыргызского волейбола. Все турниры посвящены этой дате. В Бишкеке 22 апреля завершился мужской чемпионат страны, ставший одним из самых непредсказуемых.

Он был 11-м по счету. В 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013-м победил «Салам-Алик», в 2014-м и 2015-м — «Ош Бажы», в 2016-м — «Жаны-Муун», в 2017-м и 2018-м — EREM.

Было время, команды проводили по 15-20 матчей за чемпионат. Игроки получали много практики, а болельщики — зрелища. Формат сменили с традиционного кругового на довольно причудливый. Каждая из восьми команд сыграла только девять раз.

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод чемпионата Кыргызстана по волейболу

«Формат стал интереснее. Нет такого, как бывало прежде, когда интрига в чемпионате умирала заранее. Наблюдаем пиковый по силе турнир! — заявил 24.kg генеральный секретарь Федерации волейбола Кыргызстана Кылычбек Сарбагишев. — Уровень игроков заметно подрос, есть подпитка для сборной. Позднее проведем Кубок страны, и игр за сезон у команд будет даже больше, чем раньше».

Он добавил, что в 2018-м сборная КР дебютировала на Азиатских играх, победила в историческом матче Казахстан и впервые попала в мировой рейтинг. В июле, возможно, сыграет на чемпионате Центральной Азии, а в августе поедет в Непал на зональный чемпионат Азии.

В последнем туре четыре команды, наименее удачно выступившие в первых двух, боролись за выживание. Номер никто не отбывал. Одной из самых заметных (во всех смыслах) фигур на площадке был 213-сантиметровый Роман Шилов из «Салам-Алика». Во-первых, он самый высокий игрок лиги. Во-вторых, недавно в составе одной из команд стал чемпионом Таиланда.

«Играл в Таиланде полгода и получил бесценный опыт. Уровень чемпионата там выше, чем здесь, но ненамного, — сказал 24.kg 20-летний гигант. — В волейболе я пятый год, он привлек меня своей красотой. Одно из ярких впечатлений — прошлогодняя Азиада в Индонезии. Посмотрел страну и как играют другие люди».

Несмотря на его усилия, самый титулованный клуб КР выбыл из национальной лиги. Другим неудачником стал «Тенир-Тоо». В новом сезоне их места займут лидеры высшей лиги «Аксы» и «Буркут».

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод чемпионата Кыргызстана по волейболу

Клубы «Жаны-Муун», «Сулайман-Тоо», «Улар» и EREM сразились на мини-турнире за первое место.

«Последние два года мы были серебряными призерами и сейчас очень хотим победить. Но все претенденты примерно равны по силам. Кому больше повезет, тот и станет чемпионом», — сказал 24.kg играющий тренер «Жаны-Мууна» Самат Догочиев.

В «золотом» матче его команда отчаянно сопротивлялась действующему чемпиону, но все же уступила — 1:3. Бронзовым призером стал «Улар».

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод чемпионата Кыргызстана по волейболу

Тренер Исмат Амиров в третий раз подряд привел EREM к золоту. «Как и в прошлые годы, конкуренция порадовала. Фаворитов и аутсайдеров не было — любая команда могла показать свою игру, — сказал он 24.kg. — Средний возраст наших волейболистов — 20-21 год. Трое входят в сборную Кыргызстана. Есть два легионера из Казахстана и Узбекистана. Практики хватает — кроме чемпионата, есть Иссык-Кульские игры и коммерческие турниры. Играем не только в классический волейбол — в 2018-м наши ребята стали чемпионами страны по пляжному. Сам я недавно в составе «Спартака» победил на чемпионате КР среди игроков старше 50 лет».

«Потребность в волейболе у кыргызстанцев высока. В стране 12 официальных лиг, где играют взрослые, дети, матери и ветераны (включая тех, кому за 75), — отметил Кылычбек Сарбагишев. — Наши команды зовут на международные турниры — в мае и июне ждут в Казахстане и России. Им интересно помериться с нами силами».
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