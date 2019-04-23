Упорно и непредсказуемо. Как проходил мужской чемпионат Кыргызстана по волейболу

В 2019-м отмечается 90-летие кыргызского волейбола. Все турниры посвящены этой дате. В Бишкеке 22 апреля завершился мужской чемпионат страны, ставший одним из самых непредсказуемых.

Он был 11-м по счету. В 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013-м победил «Салам-Алик», в 2014-м и 2015-м — «Ош Бажы», в 2016-м — «Жаны-Муун», в 2017-м и 2018-м — EREM.

Было время, команды проводили по 15-20 матчей за чемпионат. Игроки получали много практики, а болельщики — зрелища. Формат сменили с традиционного кругового на довольно причудливый. Каждая из восьми команд сыграла только девять раз.

Фото 24.kg. Эпизод чемпионата Кыргызстана по волейболу

«Формат стал интереснее. Нет такого, как бывало прежде, когда интрига в чемпионате умирала заранее. Наблюдаем пиковый по силе турнир! — заявил 24.kg генеральный секретарь Федерации волейбола Кыргызстана Кылычбек Сарбагишев. — Уровень игроков заметно подрос, есть подпитка для сборной. Позднее проведем Кубок страны, и игр за сезон у команд будет даже больше, чем раньше».

Он добавил, что в 2018-м сборная КР дебютировала на Азиатских играх, победила в историческом матче Казахстан и впервые попала в мировой рейтинг. В июле, возможно, сыграет на чемпионате Центральной Азии, а в августе поедет в Непал на зональный чемпионат Азии.

В последнем туре четыре команды, наименее удачно выступившие в первых двух, боролись за выживание. Номер никто не отбывал. Одной из самых заметных (во всех смыслах) фигур на площадке был 213-сантиметровый Роман Шилов из «Салам-Алика». Во-первых, он самый высокий игрок лиги. Во-вторых, недавно в составе одной из команд стал чемпионом Таиланда.

«Играл в Таиланде полгода и получил бесценный опыт. Уровень чемпионата там выше, чем здесь, но ненамного, — сказал 24.kg 20-летний гигант. — В волейболе я пятый год, он привлек меня своей красотой. Одно из ярких впечатлений — прошлогодняя Азиада в Индонезии. Посмотрел страну и как играют другие люди».

Несмотря на его усилия, самый титулованный клуб КР выбыл из национальной лиги. Другим неудачником стал «Тенир-Тоо». В новом сезоне их места займут лидеры высшей лиги «Аксы» и «Буркут».

Фото 24.kg. Эпизод чемпионата Кыргызстана по волейболу

Клубы «Жаны-Муун», «Сулайман-Тоо», «Улар» и EREM сразились на мини-турнире за первое место.

«Последние два года мы были серебряными призерами и сейчас очень хотим победить. Но все претенденты примерно равны по силам. Кому больше повезет, тот и станет чемпионом», — сказал 24.kg играющий тренер «Жаны-Мууна» Самат Догочиев.

В «золотом» матче его команда отчаянно сопротивлялась действующему чемпиону, но все же уступила — 1:3. Бронзовым призером стал «Улар».

Фото 24.kg. Эпизод чемпионата Кыргызстана по волейболу

Тренер Исмат Амиров в третий раз подряд привел EREM к золоту. «Как и в прошлые годы, конкуренция порадовала. Фаворитов и аутсайдеров не было — любая команда могла показать свою игру, — сказал он 24.kg. — Средний возраст наших волейболистов — 20-21 год. Трое входят в сборную Кыргызстана. Есть два легионера из Казахстана и Узбекистана. Практики хватает — кроме чемпионата, есть Иссык-Кульские игры и коммерческие турниры. Играем не только в классический волейбол — в 2018-м наши ребята стали чемпионами страны по пляжному. Сам я недавно в составе «Спартака» победил на чемпионате КР среди игроков старше 50 лет».

«Потребность в волейболе у кыргызстанцев высока. В стране 12 официальных лиг, где играют взрослые, дети, матери и ветераны (включая тех, кому за 75), — отметил Кылычбек Сарбагишев. — Наши команды зовут на международные турниры — в мае и июне ждут в Казахстане и России. Им интересно помериться с нами силами».