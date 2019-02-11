Клубы «Жаны-Муун» и EREM выиграли первый тур чемпионата Кыргызстана по волейболу

«Жаны-Муун» и EREM выиграли первый тур чемпионата Кыргызстана среди мужских команд национальной лиги по волейболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Соревнования прошли 8-10 февраля в Бишкеке. Восемь команд-участниц разделили на две группы, и они сыграли по круговой системе. В группе A «Жаны-Муун» с одинаковым счетом 3:0 победил всех соперников и вышел на первое место. Следом расположились «Сулайман-Тоо», «Улар» и «Тенир-Тоо».

В группе B лидерство захватил действующий чемпион EREM. Он одолел «Отор» (3:2), «Салам-Алик» (3:1) и «Ош Бажы» (3:1). Второе место занял «Отор», третье — «Ош Бажы», четвертое — «Салам-Алик».

Данный чемпионат проводится в новом формате. По итогам первого тура команды, занявшие второе и четвертое места, перейдут в противоположную группу. Второй тур намечен на 22-24 марта.

Ранее состоялся дебютный тур волейбольного чемпионата среди женщин.