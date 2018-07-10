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Спорт

Клуб EREM выиграл чемпионат Кыргызстана по волейболу

Фото ФВ КР. EREM — чемпион Кыргызстана по волейболу

EREM стал чемпионом Кыргызстана среди мужских команд по волейболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, 5-9 июля в Чолпон-Ате прошел заключительный, третий тур национальной лиги. Действующий чемпион EREM выиграл четыре из пяти своих матчей и защитил титул сильнейшего клуба страны. По итогам трех туров в его активе 36 очков. Вторым стал клуб «Жаны-Муун» (29 очков), третьим – «Салам-Алик» (22 очка).

Лучшими игроками чемпионата признаны Омур Жунусов (EREM), Жанболот Талантбеков («Жаны-Муун») и Урмат Капар уулу («Салам-Алик»).

Во втором по престижности дивизионе, высшей лиге A, уверенно победил клуб «Ош-Отор», а в высшей лиге B — «Аксы».
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