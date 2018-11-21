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Спорт

Сборная Кыргызстана по волейболу впервые попала в мировой рейтинг

Фото из архива ФВ КР. Сборная Кыргызстана по волейболу радуется победе

Национальная сборная Кыргызстана по волейболу впервые в своей истории попала в мировой рейтинг международной федерации (FIVB). Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, рейтинг составляется раз в год. В свежей версии учли результаты сборных на Кубке мира  2015, Олимпийских играх — 2016, Мировой лиге  2017 и чемпионате мира  2018.

Сборная Кыргызстана участвовала в отборе на ЧМ — 2018. Первый квалификационный раунд, прошедший в 2016-м в Чолпон-Ате, она выиграла. На втором этапе, состоявшемся в 2017-м в Бишкеке, заняла третье место. Благодаря этому сборная набрала 7 рейтинговых очков и в мировом табеле о рангах занимает 65-е место среди 176 команд. Тройку лидеров рейтинга составляют Бразилия (315 очков), США (300) и Италия (266).

В 2018 году наши волейболисты стали третьими на зональном чемпионате Азии и дебютировали на Азиатских играх.
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