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Спорт

В Кыргызстане определились чемпионы страны по пляжному волейболу

Фото Федерации волейбола Кыргызстана. Команда EREM-2

В Кыргызстане завершился чемпионат страны по пляжному волейболу. Об этом сообщила Федерация волейбола КР.

Как отмечается, 27-29 августа в Иссык-Кульской области прошел заключительный, третий тур национального первенства. За победу боролись 16 команд.

Среди мужчин чемпионом стал клуб EREM-2, в составе которого выступали Омур Жунусов и Уларбек Маматкулов. На втором месте — «Улар», на третьем — «Билим-1».

В женской части состязаний первенствовал «Салам-Алик-1», за который играли Юлия Сушкова и Алия Шумкарбекова. Вторым стал «Дордой-1», третьим — «Дордой-2».

Федерации волейбола Кыргызстана
Фото Федерации волейбола Кыргызстана. Команда «Салам-Алик-1»
Первый и второй туры прошли в июне-июле. «В этом чемпионате не выступал ряд ведущих игроков, которые в составе сборной КР по классическому волейболу готовились к Азиатским играм», — отметили в федерации.
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