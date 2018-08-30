В Кыргызстане определились чемпионы страны по пляжному волейболу

В Кыргызстане завершился чемпионат страны по пляжному волейболу. Об этом сообщила Федерация волейбола КР.

Как отмечается, 27-29 августа в Иссык-Кульской области прошел заключительный, третий тур национального первенства. За победу боролись 16 команд.

Среди мужчин чемпионом стал клуб EREM-2, в составе которого выступали Омур Жунусов и Уларбек Маматкулов. На втором месте — «Улар», на третьем — «Билим-1».

В женской части состязаний первенствовал «Салам-Алик-1», за который играли Юлия Сушкова и Алия Шумкарбекова. Вторым стал «Дордой-1», третьим — «Дордой-2».

Фото Федерации волейбола Кыргызстана. Команда «Салам-Алик-1»

Первый и второй туры прошли в июне-июле.