Движущийся на США ураган «Флоренс» может стать самым разрушительным за 30 лет

Ураган «Флоренс», который стремительно движется к территории США, может стать самым разрушительным в регионе за последние 30 лет. Об этом сообщает BBC.
Ожидается, что ураган обрушится на город Уилмингтон в Северной Каролине поздним вечером в четверг. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter сразу несколько предупреждений для жителей Северной и Южной Каролины, так как именно эти штаты окажутся на пути урагана «Флоренс». В береговой зоне протяженностью 300 километров идет эвакуация.
«Эвакуировать предстоит около миллиона человек, включая жителей, служащих и туристов. Сила урагана оценивается в 4 балла из пяти возможных. Наивысший уровень — 5 баллов — был у «Ирмы», самого смертоносного атлантического шторма 2017 года, получившего название «ураган десятилетия». Скорость ветра «Флоренс» достигает 220 километров в час», — передает BBC.
Дональд Трамп уже подписал указы об объявлении чрезвычайного положения в Северной и Южной Каролине и обсудил ситуацию с губернаторами этих штатов.
Отмечено, что Национальный центр слежения за ураганами предупреждает, что «Флоренс» имеет все признаки «чрезвычайно опасного» метеорологического явления. Он может принести катастрофически проливные дожди и затопления прибрежных и внутренних регионов.
В Северной Каролине введены ограничения на сельскохозяйственные перевозки, чтобы освободить дороги для транспортировки продуктов. Корабли с базы Норфолк, главной военно-морской базы Атлантического флота ВМС США, расположенной в штате Вирджиния, граничащем с Северной Каролиной, подготовлены к выходу в открытое море, чтобы в случае необходимости там переждать шторм.
Отметим, последний раз ураган подобной силы обрушивался на этот регион в 1989 году — шторм «Хьюго», достигший четвертой категории, опустошил Северную Каролину, нанеся ущерб в $7 миллиардов. Его жертвами стали 49 человек.