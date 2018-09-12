Движущийся на США ураган «Флоренс» может стать самым разрушительным за 30 лет

Ураган «Флоренс», который стремительно движется к территории США, может стать самым разрушительным в регионе за последние 30 лет. Об этом сообщает BBC.

Ожидается, что ураган обрушится на город Уилмингтон в Северной Каролине поздним вечером в четверг. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter сразу несколько предупреждений для жителей Северной и Южной Каролины, так как именно эти штаты окажутся на пути урагана «Флоренс». В береговой зоне протяженностью 300 километров идет эвакуация.

The safety of American people is my absolute highest priority. Heed the directions of your State and Local Officials. Please be prepared, be careful and be SAFE! https://t.co/YP7ssITwW9 pic.twitter.com/LZIUCgdPTH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 сентября 2018 г.

«Эвакуировать предстоит около миллиона человек, включая жителей, служащих и туристов. Сила урагана оценивается в 4 балла из пяти возможных. Наивысший уровень — 5 баллов — был у «Ирмы», самого смертоносного атлантического шторма 2017 года, получившего название «ураган десятилетия». Скорость ветра «Флоренс» достигает 220 километров в час», — передает BBC.

Дональд Трамп уже подписал указы об объявлении чрезвычайного положения в Северной и Южной Каролине и обсудил ситуацию с губернаторами этих штатов.

Отмечено, что Национальный центр слежения за ураганами предупреждает, что «Флоренс» имеет все признаки «чрезвычайно опасного» метеорологического явления. Он может принести катастрофически проливные дожди и затопления прибрежных и внутренних регионов.

We highlight every threat that #Florence will bring over the next 7 days, including max wind gusts, rainfall, storm surge, & overall threat + analysis. This storm needs to be taken seriously. One of the strongest hurricanes to ever hit the US. Details: https://t.co/5uihWwzNcC pic.twitter.com/DKjEe5KDRz — WeatherOptics (@weatheroptics) 11 сентября 2018 г.

В Северной Каролине введены ограничения на сельскохозяйственные перевозки, чтобы освободить дороги для транспортировки продуктов. Корабли с базы Норфолк, главной военно-морской базы Атлантического флота ВМС США, расположенной в штате Вирджиния, граничащем с Северной Каролиной, подготовлены к выходу в открытое море, чтобы в случае необходимости там переждать шторм.

The immediate coast will see life-threatening storm surge approaching 12 feet in some locations. After landfall, #Florence will meander inland, leading to a prolonged, multi-day flooding event. Continue to watch The Weather Channel for the latest updates all week long. pic.twitter.com/6Max0NSggr — The Weather Channel (@weatherchannel) 12 сентября 2018 г.

Отметим, последний раз ураган подобной силы обрушивался на этот регион в 1989 году — шторм «Хьюго», достигший четвертой категории, опустошил Северную Каролину, нанеся ущерб в $7 миллиардов. Его жертвами стали 49 человек.