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Происшествия

Ураган «Ирма» почти полностью уничтожил один из карибских островов

Ураган «Ирма» полностью уничтожил один из островов на Карибах, его восстановление займет годы. Об этом сообщает НТВ.

Отметим, «Ирму» называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие. Скорость ветра в центре урагана достигает 300 км/ч. Ураган достиг пятой, максимальной категории — он сильнее урагана «Харви», который ранее обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

По сообщению BBC, ураган «Ирма» уже приближается к американской территории Пуэрто-Рико, здесь усилился ветер и проливные дожди.

REUTERS
Фото REUTERS. В Пуэрто-Рико перед приближением урагана усилился ветер

В среду по меньшей мере семь человек погибли на заморских территориях Франции, еще один человек погиб в результате удара стихии на острове Барбуда.

Премьер-министр Антигуа и Барбуда Гастон Браун сообщил, что в результате урагана остров, на котором проживают 1700 человек, был полностью разрушен.

По предварительным данным, на восстановление инфраструктуры, которая, по оценкам властей, разрушена на 95 процентов, потребуется около $150 миллионов.

Кроме того, Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщил, что тропический шторм «Хосе», образовавшийся над Атлантическим океаном, усилился до урагана первой категории и движется по направлению к карибскому региону.

До урагана усилился также другой тропический шторм в Мексиканском заливе, получивший имя «Катя». Ранее сообщалось, что он достигнет берегов Мексики в пятницу утром.
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