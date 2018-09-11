Водитель специально давил кыргызстанцев в Москве, чтобы отомстить за избиение

Наехавший на кыргызстанцев в Москве Бекжан Сарбишев признался, что видел людей на обочине и на педаль газа нажал специально, потому что хотел отомстить обидчикам.
«Один меня пнул, потом толпой били, а я один был», — рассказал он в интервью телеканалу НТВ.
Драка продолжилась и на улице. Бекжан Сарбишев сел в машину, разогнался и направил автомобиль в людей.
Выпившие кыргызстанцы стали приставать к девушке и требовать ее номер телефона. Словесная перепалка переросла в драку.
В результате автонаезда пострадали 11 человек, один погиб. Трое находятся в критическом состоянии.
Бекжану Сарбишеву предъявили обвинение по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство» УК РФ. По решению суда его арестовали на два месяца.