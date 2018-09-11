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Происшествия

Водитель специально давил кыргызстанцев в Москве, чтобы отомстить за избиение

Наехавший на кыргызстанцев в Москве Бекжан Сарбишев признался, что видел людей на обочине и на педаль газа нажал специально, потому что хотел отомстить обидчикам.

«Один меня пнул, потом толпой били, а я один был», — рассказал он в интервью телеканалу НТВ.

Драка продолжилась и на улице. Бекжан Сарбишев сел в машину, разогнался и направил автомобиль в людей.

Ранее полиция сообщала, что ссора возникла из-за сестры Бекжана Сарбишева. В ночь на воскресенье, 9 сентября, группа мужчин отдыхала в кафе «Аура». Бекжан Сарбишев с сестрой Дианой и другими родственниками также находился в этом заведении — у нее был день рождения.

Выпившие кыргызстанцы стали приставать к девушке и требовать ее номер телефона. Словесная перепалка переросла в драку.

В результате автонаезда пострадали 11 человек, один погиб. Трое находятся в критическом состоянии.

Бекжану Сарбишеву предъявили обвинение по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство» УК РФ. По решению суда его арестовали на два месяца.
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