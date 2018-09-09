21:33
USD 69.35
EUR 80.74
RUB 1.00
Происшествия

Наезд на пешеходов кыргызстанцем. Подробности конфликта, приведшего к ЧП

Стали известны причины конфликта, переросшего в драку в московском кафе «Аура». Инцидент произошел между трудовыми мигрантами из Кыргызстана.

По данным полиции, ссора между мужчинами возникла из-за сестры Бекжана Сарбишева. В ночь на воскресенье 9 сентября группа мужчин отдыхала в «Ауре». Бекжан Сарбишев с сестрой Дианой и другими родственниками тоже отдыхал в этом заведении — у нее был день рождения.

Выпившие кыргызстанцы стали приставать к девушке и требовать ее номер телефона. Словесная перепалка переросла в драку. Отметим, позже экспертиза подтвердила, что 20-летний Бекжан Сарбишев был трезв — в его крови алкоголь не обнаружен.

Читайте по теме
Появились видео наезда кыргызстанца на пешеходов в Москве

Сегодня утром на Новочеркасском шоссе в Москве водитель машины врезался в группу пешеходов. По меньшей мере пострадало девять человек, один погиб.

За рулем Volkswagen Polo был уроженец Кыргызстана Бекжан Сарбишев. Погибший — гражанин Кыргызстана. Пострадавшие госпитализированы. Трое из них находятся в критическом состоянии.

Бекжану Сарбишеву предъявлено обвинение по статье 105, часть 1 «Убийство» Уголовного кодекса РФ. Он задержан.

Сам Бекжан Сарбишев написал встречное заявление. Он просит привлечь к уголовной ответственности обидчиков сестры по статье «Хулианство». Заявление зарегистрировано в местном отделении полиции.

Мать Бекжана Сарбишева его поддерживает, подчеркивая, что он поступил правильно — защищал честь сестры Дианы.
Ссылка:
просмотров: 246
Версия для печати
Материалы по теме
Появились видео наезда кыргызстанца на пешеходов в Москве
Наезд на пешеходов кыргызстанцем. Один человек погиб, девять — в больнице
В Москве водитель из Кыргызстана врезался в пешеходов. Пятеро в больнице
В Чуйской области задержан водитель, сбежавший с места преступления
В Кара-Балте мальчик попал под поезд. Спасти не удалось
Выпивший водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП
Водитель, сбивший инспектора, 11 раз привлекался за грубые нарушения ПДД
В Кыргызстане за сутки два человека попали под поезд. Один погиб
В Нарынской области задержан сбивший ребенка водитель
В Иссык-Кульской области водитель сбил насмерть женщину
Популярные новости
Уроженец Кыргызстана, задержанный за&nbsp;убийство полицейского, не&nbsp;стрелял в&nbsp;него Уроженец Кыргызстана, задержанный за убийство полицейского, не стрелял в него
Ограбление британского атташе на&nbsp;ВИК-2018. Ущерб составил 500 тысяч сомов Ограбление британского атташе на ВИК-2018. Ущерб составил 500 тысяч сомов
В&nbsp;Москве водитель из&nbsp;Кыргызстана врезался в&nbsp;пешеходов. Пятеро в&nbsp;больнице В Москве водитель из Кыргызстана врезался в пешеходов. Пятеро в больнице
&laquo;Корабль-призрак&raquo; без экипажа и&nbsp;груза обнаружили у&nbsp;побережья Мьянмы «Корабль-призрак» без экипажа и груза обнаружили у побережья Мьянмы
Бизнес
Как уволиться из&nbsp;милиции и&nbsp;разбогатеть. Секреты успешных клиентов &laquo;Бакай Банка&raquo; Как уволиться из милиции и разбогатеть. Секреты успешных клиентов «Бакай Банка»
Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в&nbsp;прямом эфире вместе с&nbsp;O!TV Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в прямом эфире вместе с O!TV
Проголосуй за&nbsp;победителя конкурса &laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom Проголосуй за победителя конкурса «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom
Бесплатный Wi-Fi от&nbsp;MegaCom доступен всем Бесплатный Wi-Fi от MegaCom доступен всем