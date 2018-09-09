Наезд на пешеходов кыргызстанцем. Подробности конфликта, приведшего к ЧП

Стали известны причины конфликта, переросшего в драку в московском кафе «Аура». Инцидент произошел между трудовыми мигрантами из Кыргызстана.

По данным полиции, ссора между мужчинами возникла из-за сестры Бекжана Сарбишева. В ночь на воскресенье 9 сентября группа мужчин отдыхала в «Ауре». Бекжан Сарбишев с сестрой Дианой и другими родственниками тоже отдыхал в этом заведении — у нее был день рождения.

Выпившие кыргызстанцы стали приставать к девушке и требовать ее номер телефона. Словесная перепалка переросла в драку. Отметим, позже экспертиза подтвердила, что 20-летний Бекжан Сарбишев был трезв — в его крови алкоголь не обнаружен.

Читайте по теме Появились видео наезда кыргызстанца на пешеходов в Москве

Сегодня утром на Новочеркасском шоссе в Москве водитель машины врезался в группу пешеходов. По меньшей мере пострадало девять человек, один погиб.

За рулем Volkswagen Polo был уроженец Кыргызстана Бекжан Сарбишев. Погибший — гражанин Кыргызстана. Пострадавшие госпитализированы. Трое из них находятся в критическом состоянии.

Бекжану Сарбишеву предъявлено обвинение по статье 105, часть 1 «Убийство» Уголовного кодекса РФ. Он задержан.

Сам Бекжан Сарбишев написал встречное заявление. Он просит привлечь к уголовной ответственности обидчиков сестры по статье «Хулианство». Заявление зарегистрировано в местном отделении полиции.

Мать Бекжана Сарбишева его поддерживает, подчеркивая, что он поступил правильно — защищал честь сестры Дианы.