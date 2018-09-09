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Происшествия

В Москве водитель из Кыргызстана врезался в пешеходов. Пятеро в больнице

На Новочеркасском шоссе в Москве водитель машины врезался в группу пешеходов. По меньшей мере пострадало пять человек. За рулем Volkswagen Polo был уроженец Кыргызстана Бекжан Сарбишев. Об этом сообщают правоохранительные органы России.

По предварительным данным, на «зебре» было два пешегода, когда машина их сбила. Затем иномарка вылетела на тротуар, где стояли люди, только готовившиеся ступить на пешеходный переход.

Водитель задержан. По данным экспертизы, уроженец КР был трезвым. В его крови не обнаружено алкоголя.

Сам Бекжан Сарбишев на допросе пояснил, что является гражданином России. Он сел за руль, убегая от земляков — граждан Кыргызстана. По его показаниям, в «Чайхане» трудовые мигранты поспорили, конфликт перерос в драку. Он убегая, заскочил в машину и дал по газам. По словам Бекжана Сарбишева, он сам не понял, как оказался на тротуаре, где было много пешеходов.

Как отмечают в полиции, все пострадавшие госпитализированы с различной степенью тяжести травмами.
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