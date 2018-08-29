ЧП в войсковой части. Солдату, получившему удар током, ампутировали вторую руку

Солдату войсковой части № 30295, расположенной в городе Майлуу-Суу, Руслану Сапарбаеву ампутировали вторую руку. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, парень перенес операцию, но находится в тяжелом состоянии. «Мы посетили его в больнице. Он оказался очень грамотным, хорошо держится. Парень решил пойти в армию, чтобы после служить в правоохранительных органах. Семья нуждается в психологической помощи», — рассказала Азиза Абдирасулова.

Девятнадцатого августа солдата войсковой части № 30295 в городе Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током, после ему ампутировали руку.

В Генштабе утверждают, что это несчастный случай и Руслан Сапарбаев во время несения наряда сам проник в электрическую подстанцию, несмотря на запрещающий знак. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.