В Бишкеке подростка избил водитель троллейбуса

Водитель троллейбуса избил 13-летнего подростка из-за того, что у него не нашлось денег на проезд. Об этом пишет один из пользователей соцсети Facebook.

Фото из Интернета. Следы побоев

По словам представителя юридической компании, в которую обратились за помощью свидетели этого случая, произошло это 31 июля в Бишкеке на улице Московской.

Подростка по имени Ильгиз избил водитель троллейбуса, так как тот не смог оплатить проезд. «В кого мы превращаемся? Неужели нужно было избивать ребенка из-за 8 сомов?» — задается вопросом пользователь соцсети.