Беспорядки в Тогуз-Торо. Сторонники задержанных требуют отпустить их

В Бишкеке у «Белого дома» вновь митингуют жители Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области. На этот раз у них одно требование: отпустить всех задержанных под домашний арест.

Акция протеста собрала около 30 человек. Милиция обеспечивает охрану общественного порядка.

Жители Тогуз-Тороуского района 11 апреля вышли на митинг и подожгли объекты китайской золотодобывающей компании.

По факту беспорядков возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство», «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога», «Массовые беспорядки» УК КР. Милиция задержала 15 подозреваемых. 17 апреля суд отпустил под подписку о невыезде трех женщин, остальные остаются под стражей.