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Происшествия

Водитель проигнорировал гаишников, пытался скрыться и опрокинулся

В Иссык-Кульской области водитель автомашины «Тойота Авенсис» пытаясь убежать от сотрудников местного отдела безопасности дорожного движения, не справился с управлением и опрокинулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Уточняется, что вчера, 14 апреля примерно в 15.30 в селе Тюп проводился рейд под кодовым названием «Профилактика и предупреждение нарушений ПДД».

Инспекторы пытались остановить машину, которая двигалась на большой скорости. Однако водитель не подчинился требованиям и скрылся.

Сотрудники рейда начали преследование. Не справившись с управлением, примерно через 800 метров водитель автомашины опрокинулся . В результате его пассажир, 24-летний Б.С., скончался на месте происшествия. 25-летний нарушитель и другой пассажир с травмами доставлены в районную больницу. По данному факту начато следствие.
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