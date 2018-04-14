Пожар на Ошском рынке. Площадь возгорания составила 5 тысяч 412 квадратов

Площадь возгорания при последнем пожаре на Ошском рынке составила 5 тысяч 412 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС КР.

По данным ведомства, причина пожара устанавливается, рассматривается версия поджога.

В тушении задействовали 14 пожарных расчетов, два водовоза «Бишкекгорводоканала» и две машины МП «Тазалык», две бригады электриков, бригаду скорой помощи, сотрудников МВД КР.

Премьер-министр Сапар Исаков поручил соответствующим структурам поддержать предпринимателей, у которых сгорел товар. Реализаторы требуют, чтобы их не заставляли погашать кредиты или предоставили им отсрочку.

Накануне на Ошском рынке в Бишкеке произошел третий с начала года крупный пожар.