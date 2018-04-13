Пожар на Ошском рынке. Реализаторы и МЧС подозревают поджог

Продавцы подозревают, что причина возгорания на Ошском рынке — поджог.

По словам хозяина одной из торговых точек — Аргена Малабашева, у него сгорел товар на 7 миллионов сомов. О пожаре он узнал в пять утра.

«Многие из нас считают, что это поджог, потому что возгорание началось с пекарни, и огонь перекинулся на другие точки. Но как получилось, что огонь перекинулся на наши торговые точки, непонятно. Я работаю на этом рынке очень давно», — рассказал он.

Версию возможного поджога подтвердил и заместитель главы МЧС Калыс Ахматов.

По его словам, вызов на пульт «101» поступил в 3.50. На данный момент на месте работают 14 единиц пожарной техники, 96 бойцов. В том числе сотрудники МП «Тазалык», бригады скорой помощи.

«Пожар начался в двух-трех местах одновременно. Думаю, что через два-три часа полностью его потушим», — сказал Калыс Ахматов.