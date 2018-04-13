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Сюжет: Пожары на Ошском рынке (43)

Пожар на Ошском рынке. О возгорании сообщили слишком поздно

Сообщение о возгорании на Ошском рынке поступило слишком поздно. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника управления МЧС по Бишкеку Азимбек Чаргынов.

Отметим, реализаторы «Берекет базары» обвинили пожарных в том, что им не дали потушить пожар самим. По словам Азимбека Чаргынова, первый пожарный расчет прибыл на место в 3.55.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет 2 тысячи квадратных метров.

«Центральное здание базара было полностью охвачено огнем. Весь личный состав подняли по тревоге. В 7.40 локализовли огонь. Пожар больше распространяться не будет. Площадь здания 3,7 тысячи квадратных метров вместе с подвалом и верхними этажами», — сказал Азимбек Чаргынов.

Он отметил, что некоторые реализаторы пытались спасти товар. «Конечно, мы не можем оспаривать мнение народа. Однако есть такие понятия, как разведка, направление ветра. Это все занимает некоторое время. Когда люди поняли, что не справятся своими силами, они вызвали пожарных. Мы пока не можем сказать, что начало гореть. Испытательная пожарная лаборатория проводит свою работу. По предварительным данным, есть три очага пожара. После проверки станет известно, откуда пошло возгорание», — добавил Азимбек Чаргынов.
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