В АРИС фонд зарплаты необоснованно увеличен на 4,3 миллиона сомов

В Агентстве развития и инвестирования сообществ КР аудит эффективности использования кредитных и грантовых средств за 2015-2016 годы выявил необоснованное увеличение фонда зарплаты на 4,3 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты КР.

Проверка по проекту, направленному на строительство объектов, выявила ряд финансовых нарушений, а именно: по штатному расписанию за 2016 год по семи должностям в месячный фонд заработной платы дважды включены одни и те же лица, которые реализовали два проекта одновременно. В результате годовой фонд зарплат необоснованно увеличен на 4,3 миллиона сомов.

Аудит отмечает, что отдельные гранты АРИС реализуются напрямую Всемирным банком, минуя Министерство финансов КР. Так, напрямую реализованные проекты составили $2,8 миллиона.

Руководству АРИС даны предписания устранить выявленные нарушения.