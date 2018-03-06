Поджог на Ошском рынке? Специалисты устанавливают причины возгорания

Специалисты устанавливают причины вчерашнего пожара на Ошском рынке.

«Вчера тушили поздно вечером, темно было. Сейчас ребята работают. Чуть позже сможем что-либо сказать о причинах», — сообщили ИА «24.kg» в МЧС.

На вопрос, рассматривается ли версия поджога, в ведомстве пока не ответили.

Накануне в Бишкеке снова загорелся Ошский рынок на пересечении улиц Киевской и Бейшеналиевой. По предварительным данным, сгорела тысяча квадратных метров контейнеров.

Пожар на Ошском рынке был и 30 января. Тогда сгорело 3,5 тысячи квадратных метров, пострадало 118 торговых мест. Накануне чиновники определили официальное количество пострадавших.