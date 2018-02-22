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Происшествия

Ботулизм в Кара-Суу. Скончался еще один ребенок

Скончался еще один ребенок от ботулизма. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

Напомним, в селе Савай Кара-Суйского района 17 человек попали в больницу с ботулизмом.

По данным ведомства, ребенок в возрасте 2,2 года был переведен 13 февраля из Кара-Суйской территориальной больницы в Ошскую межобластную детскую клиническую больницу.

Диагноз: пищевой ботулизм, тяжелая форма, пневмония, гипоксический отек головного мозга, мозговая кома. Накануне вечером, несмотря на реанимационные мероприятия, наступила смерть маленького пациента.

На сегодня в инфекционном отделении Ошской городской детской больницы находятся три ребенка в состоянии средней тяжести. В территориальной больнице Кара-Суу пять пострадавших, из них четверо — в инфекционном отделении в удовлетворительном состоянии, еще одна пациентка — в отделении реанимации, состояние средней тяжести.
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