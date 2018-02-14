14:48
-6
USD 68.43
EUR 84.32
RUB 1.18
Происшествия

За сутки 17 человек попали в больницу с ботулизмом в Кара-Суйском районе

В Кара-Суйскую территориальную больницу 12 и 13 февраля поступили 17 человек с диагнозом «ботулизм». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения КР.

По их данным, состояние трех взрослых оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации территориальной больницы Кара-Суу. Еще у троих взрослых состояние средней тяжести, четыре пациента находятся в удовлетворительном состоянии.

Состояние пяти пострадавших детей оценивается как тяжелое, два из них находятся в реанимации детской больницы Кара-Суу, троих ночью перевели в отделение реанимации Ошской детской инфекционной больницы. Состояние двоих детей средней тяжести, они находятся в детской больнице Кара-Суу.

Проведено эпидрасследование. Предварительно установлено, что все пострадавшие употребляли домашний консервированный абрикосовый компот, домашнюю консервированную приправу, купленные на рынке манты, плов.
Ссылка:
просмотров: 276
Версия для печати
Материалы по теме
В Таджикистане мукой отравились 19 человек
В Джалал-Абадской области двое оказались в больнице с ботулизмом
Завтрак закончился трагедией: годовалая девочка выпила уксус и погибла
В Перми передали в суд дело кыргызстанки, отравившей самсами 34 человека
В Таласе отравились школьники. Причины отравления пока неизвестны
В Якутии кыргызстанка, отравившая детей лекарствами, получила два года тюрьмы
Семья из пяти человек отравилась на юге Кыргызстана
Отравившиеся дети в Ноокенском районе вновь обращаются за помощью к медикам
Массовое отравление детей зафиксировано в Джалал-Абадской области
Боевики ИГ применили боевой отравляющий газ против американских военных в Ираке
Популярные новости
ГКНБ задержал заведующего отделом комитета по международным делам Жогорку Кенеша ГКНБ задержал заведующего отделом комитета по международным делам Жогорку Кенеша
Понижение температуры воздуха ожидается в&nbsp;Кыргызстане Понижение температуры воздуха ожидается в Кыргызстане
В&nbsp;городе&nbsp;Ош сидящий в&nbsp;колонии мужчина обманул людей на&nbsp;600 тысяч сомов В городе Ош сидящий в колонии мужчина обманул людей на 600 тысяч сомов
Таинственная смерть двухлетнего ребенка. Родители утверждают: их&nbsp;сына избили Таинственная смерть двухлетнего ребенка. Родители утверждают: их сына избили
Бизнес
Открытое обращение гражданина Японии к&nbsp;президенту Кыргызстана Открытое обращение гражданина Японии к президенту Кыргызстана
Переход к&nbsp;стандартам ГСМ К5. Опасения беспочвенны Переход к стандартам ГСМ К5. Опасения беспочвенны
Подарки от&nbsp;MegaCom ко&nbsp;Дню всех влюбленных Подарки от MegaCom ко Дню всех влюбленных
Скидка 70&nbsp;процентов на&nbsp;номера категории Platinum от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Скидка 70 процентов на номера категории Platinum от Мобильного оператора О!