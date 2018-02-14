За сутки 17 человек попали в больницу с ботулизмом в Кара-Суйском районе

В Кара-Суйскую территориальную больницу 12 и 13 февраля поступили 17 человек с диагнозом «ботулизм». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения КР.

По их данным, состояние трех взрослых оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации территориальной больницы Кара-Суу. Еще у троих взрослых состояние средней тяжести, четыре пациента находятся в удовлетворительном состоянии.

Состояние пяти пострадавших детей оценивается как тяжелое, два из них находятся в реанимации детской больницы Кара-Суу, троих ночью перевели в отделение реанимации Ошской детской инфекционной больницы. Состояние двоих детей средней тяжести, они находятся в детской больнице Кара-Суу.