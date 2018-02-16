Солдат Нацгвардии вскрыл трансформатор аэропорта «Манас». Подробности

Солдат срочной службы войсковой части Нацгвардии пытался вскрыть трансформатор аэропорта «Манас». Подробности об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

По их данным, в настоящий момент солдат находится в ожоговом отделении БНИЦТиО.

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«Рядовой Азамат Эсенбеков залез в трансформаторную будку. Она находится на территории войсковой части, но подведомственна аэропорту «Манас». Так как она была под напряжением, он получил ожоги обеих кистей рук. Военнослужащий призван Первомайским районным военкоматом в 2017 году. В настоящий момент 19-летний парень госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное», — проинформировали в Нацгвардии.

Информацию о том, что молодой человек пытался украсть из будки цветной металл, в Нацгвардии не подтвердили, но и не опровергли.

«По итогам внутреннего расследования заместитель командующего войсковой части переведен в другую войсковую часть с понижением в должности. Все имеющиеся материалы переданы в Военную прокуратуру Бишкекского гарнизона для дачи юридической оценки», — сказали в Нацгвардии.

Напомним, солдат войсковой части №702 Национальной гвардии пытался украсть металл из трансформаторной будки. Так как трансформатор был под напряжением, его ударило током.